فينغر يطالب مدرب إنجلترا بإراحة ويلشير

طالب المدير الفني لأرسنال الإنجليزي ارسين فينغر من نظيره في المنتخب الإنجليزي روي هودسون، بمنح لاعب أرسنال جاك ويلشير راحة مراعاة لوضعه الصحي بسبب العديد من الإصابات التي تعرض لها مؤخراً.

وقال فينغر في تصريحات صحافية إن ويلشير لاعب هام بالنسبة له وللنادي اللندني، لذلك يجب منحه راحة وعدم الضغط عليه بإشراكه في المباريات بشكل مكثف، حتى لا تتفاقم إصابته المتجددة أصلاً.

وأشار إلى أن ويلشير لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي تلاحقه، موضحا أن اللاعب قد لا يكون جاهزا لخوض المباريات بشكل مكثف.

وعانى ويلشير خلال العامين الأخيرين من العديد من الإصابات المتكررة في الركبة والكاحل، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لمدة كبيرة.

وكان ويلشير -21 عاما- قد شارك في مباراة فريقه التي فاز بها على فولهام، وقدم مردودا طيبا بعد عودته من الإصابة.

وسبق وأن وعد هودسون فينغر بأنه لن يشرك ويلشير في أكثر من شوط واحد في المباراة الودية التي لعبها أمام البرازيل، لكنه أخلف الوعد وأشركه في كامل المباراة، ما أثر على فينغر الذي انتقده علانية.

وجدد هودسون وعده لفينغر مؤكدا بأنه لن يقوم بإرهاق ويلشير، وسيكون مهتما لوضعه الصحي في المباريات المقبلة.