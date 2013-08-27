مانشستر سيتي يسعى لشراء ناد أسترالي بالكامل

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي جديا فكرة شراء نادي كرة قدم أسترالي بالكامل، حيث من المقرر أن يدفع نحو 15 مليون دولار لإتمام صفقة شراء هذا النادي الذي تعود ملكيته للاتحاد الأسترالي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية إن مانشستر سيتي سوف يستفيد من قرار الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من نقل ملكية نادي "ويسترن سيدني واندررز" إلى ملكية خاصة وبيعه لمستثمر رياضي.

وتأسس النادي الأسترالي العام الماضي، ونجح في إحراز لقب الدوري الأسترالي منذ الموسم الأول لتأسيسه، حيث من المقرر أن يلعب في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، مع العلم أن لاعب كريستال بالاس السابق طوني بوبوفيتش هو من يشرف على تدريبه.

ويأتي قرار الاتحاد الأسترالي بيع نادي ويسترن سيدني في خطوة منه من أجل ضخ المزيد من الأموال لجعل النادي أكثر قوة وشهرة.

ونقلت "الدايلي ميل" عن مصادر صحافية أسترالية أن عرض مانشستر سيتي يتضمن شراء حصة بعض الأسهم، دون استبعاد الاستحواذ عليه بالكامل.

وكلف الاتحاد الأسترالي أحد البنوك في أستراليا بمهمة البحث على مشتر مناسب قبل انطلاق الدوري الأسترالي الذي سيبدأ بعد نحو شهرين.

يذكر أن مانشستر سيتي في حال شرائه لهذا النادي الأسترالي، فإنه سيسير على نفس الاستراتيجية الاستثمارية التي يتبعها والتي تهدف لزيادة عائداته وتوسيع نطاق شعبيته في مختلف أرجاء العالم.