مدافع ملقة "يعاقب" نيمار على تمثيله

عاقب الظهير الأيسر لنادي ملقة الإسباني خيسوس جاميس، لاعب برشلونة الإسباني نيمار دوس سانتوس على ادعائه الإصابة بعد تدخل اللاعب الأول على الأخير قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت بفوز الفريق الكاتالوني بهدف نظيف.

واهتمت المواقع الموالية لفريق برشلونة الإسباني بالواقعة التي تنذر بمواجهات حامية الوطيس بين مدافعي الدوري الإسباني واللاعب البرازيلي الشاب الذي يبدو عليه عدم الاعتياد على أجواء الدوري الإسباني بعد، إذ وجهت الصحف الكاتالونية العديد من الانتقادات للحكام، مطالبة إياهم باتخاذ إجراءات وقائية لحماية اللاعبين أصحاب المواهب أمثال نيمار وميسي.

الواقعة بدأت في الدقيقة 89 من عمر المباراة عندما نجح صاحب الـ21 عاماً في المرور من جاميس، لكن نيمار فضل السقوط بعد المراوغة، مما أثار غضب الجهاز الفني لنادي ملقة، الذي ترجمه جاميس لضربة رأسية في وجه اللاعب نيمار أفقدت اللاعب المصاب بالانيميا توازنه على الفور.