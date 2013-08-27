مكتشف بوفون هو السبب في إبعاد كاسياس

هل تعرف من هو مكتشف الحارس العملاق جيانلويجي بوفون؟ هل تعلم من الذي اصقل موهبة افضل حارس مرمي في عام 2005 وهو البرازيلي ديدا بحسب موقع "فيفا" للإحصاء؟ اذا كانت الاجابة بلا فأنت لا تعلم من الذي يقف وراء عدم اشراك افضل حارس مرمي في العالم من عام 2008 حتى 2012.

إنه فيليام فيكي مدرب حراس المرمى في نادي ريال مدريد وهو الصديق الوفي للمدير الفني الايطالي كارلو انشلوتي، تعرّفا على بعضهما بعضاً في فريق ريجيانا عندما بدأ انشلوتي مشواره الفني، وانتقلا سويا الى بارما ومنه الى يوفنتوس قبل ان يحط رحالهما في ميلان وفي الأخير انشلوتي يجلبه معه في رحلته الجديدة والاهم في تاريخه في ريال مدريد.

فيليام فيكي الذي رفض الانتقال مع انشلوتي سواء الى تشلسي او باريس سان جيرمان ووافق على الانتقال الى ريال مدريد في مطلع الموسم الحالي ليتولي المهمة الاصعب في مدريد والتي تشغل الرأي العام الرياضي في العاصمة الاسبانية (كاسياس ام دييجو لوبيز).

لكن ما لا يعمله الكثيرون من عشاق النادي الملكي ان فيكي هو الرجل الاول والاخير المسؤول عن إشراك حراس المرمى في المباريات بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية، والتي تؤكد أن فيكي ذو كلمة رنانة وقوية في آذان المدير الفني الايطالي انشلوتي الذي لم يشرك كاسياس في التشكيل الاساسي للفريق الملكي في ثاني مباراة له على التوالي بعد حقبة من الجفاف مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

