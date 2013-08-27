منتخب البحرين الأولمبي بطلاً لـ"الخليج"

توّج الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، منتخب البحرين الأولمبي بطلاً لكأس الخليج الخامسة للمنتخبات الأولمبية لكرة القدم، بعد تغلّبه على شقيقه المنتخب السعودي بهف مقابل لا شيء في المباراة النهائية للمسابقة والتي جرت على استاد البحرين الوطني , وسجّل هدف اللقاء الوحيد حسّان جميل في الدقيقة (32) عن طريق ركلة جزاء، ولينضم البحرين إلى سجلّ المنتخبات الفائزة باللقب في النسخة الخامسة بعد السعودية مرتين وعمان والإمارات, كما توّج الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لاعب منتخب البحرين أحمد جعفر بلقب أفضل لاعب في البطولة، وأشرف وحيد حارس منتخب البحرين بلقب أفضل حارس، فيما ذهبت جائزة الهداف للاعب السعودي صالح العمري برصيد (3) أهدف، ونال البحرين جائزة المنتخب المثالي وشهدت المباراة حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم محمد السليم وجاسم الجاسم .

واستهل المدير الفني للمنتخب السعودي، خالد القروني، بتشكيله مكونة من عبدالله الشمري في حراسة المرمى، ولعب في الدفاع طلال علي عبسي، أحمد الشهري عبدالله العمار، معتز هوساوي، وفي خط الوسط إبراهيم البراهيم، عبدالله عطيف، حمد الجيزاني، محمد كنو، صالح العمري وعبدالرحمن الغامدي فيما لعب البحرين بتشكيل مكون من أشرف وحيد في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع حكيم العريبي، عبدالله أحمد شلال، وليد الحيام، أحمد ميرزا، وحسان جميل والسيد ضياء وحمد الدخيل، وأحمد جعفر "كريمي" وعيسى غالب وعباس.

وكان الأخضر الأولمبي الأفضل نسبياً في الربع ساعة الأولى من الشوط، وكانت هجماته أكثر من حيث العدد وساعده في ذلك الكثافة العددية في منتصف الملعب والترابط الواضح بين خطوطه كما امتاز بتنوّع طرق الوصول إلى مناطق منتخبنا من العمق والأطراف.

التهديد الحقيقي للمرمى جاء في الدقيقة (25)عندما سدّد أحمد الشهري كرة من خارج منطقة الجزاء كانت لها تصدى لها أشرف وحيد، أتبعه محمد كنو بقذيفة من بعيد علت العارضة بقليل (27)، وفي غمرة بحث المنتخب السعودي عن هدف السبق، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء اعترض عليها لاعبو المنتخب السعودي كثيرا, سددها بنجاح حسان جميل على يسار حارس المرمى، محرزا هدف التقدم البحريني في الدقيقة (32) .. مع مرور الدقائق المتبقية من عمر الشوط شهدت اندفاعاً سعودياً لتعديل النتيجة، ولجأ منتخبنا للهجمات المرتدة معتمداً على سرعة المهاجم الوحيد عباس الساري الذي سبّب إرهاقاً لدفاعات المنافس، وكاد الغامدي يسجل هدف التعادل عندما سدّد كرة قوية أبعدها عيسى غالب إلى ركنية، وظلّت النتيجة على حالها مع توتّر المشهد بين لاعبي المنتخبين تلقى على إثر ذلك السيد ضياء البطاقة الصفراء (39 ).

وفي الشوط الثاني المنتخب السعودي كثّف من محاولاته على مرمى الأحمر الأولمبي وواجه صعوبة كبيرة في اختراق الدفاعات البحرينية، وكاد يحرز هدف التعادل عندما ارتقى عبدالرحمن الغامدي لعرضية إبراهيم البراهيم لعبها برأسه أبعدها بصعوبة بالغة أشرف وحيد إلى ركلة ركنية (50).

الخطورة السعودية ازدادت مع مرور الوقت واضطر هيدسون لإجراء عدة تبديلات على فترات متقاربة، وتألق حارس البحرين أشرف وحيد بإنقاذ المرمى في أكثر من مناسبة، حيث تصدى لقذيفة محمد كنو (74)، وأبعد تسديدة العمري إلى ركنية (76)، وساهم في لجوء السعوديين للتسديد من الخارج هو صلابة الدفاع البحريني ونجاحه في الوقوف ندّاً أمام هدير الهجمات السعودية التي تكرّرت طول الثلث الأخير من الشوط الثاني ليطلق الحكم صافرته بفوز البحرين باللقب لأول مرة .