مورينهو يمهل روني 48 ساعة لتحديد وجهته

أمهل المدير الفني لتشلسي الانجليزي جوزيه مورينهو مهاجم مانشستر يوناتيد واين روني، مهلة 48 ساعة، من أجل تحديد وجهته، إما البقاء في مانشستر يوناتيد أو الانضمام لصفوف تشلسي.

وقال مورينهو لشبكة "بي بي سي" البريطانية إنه يتوجب على روني أن يقرر مصيره إما البقاء أو الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وجاءت تصريحات مورينهو بعد ساعات من قمة المرحلة الثانية من الدوري الانجليزي التي انتهت بالتعادل السلبي بين مانشستر يوناتيد وضيفه تشلسي.

وأشار المدير الفني لتشلسي إلى أنه يتوجب على روني تحديد وجهته خلال المدة المطلوبة، مؤكداً أنه لا يريد انتظار لاعب لا يرغب في الرحيل.

وأضاف أنه لا يريد التركيز والانتظار أكثر من ذلك، مجددا طلبه له بضرورة اتخاذ قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد أو البقاء معه.

وكان روني قد ظهر أساسيا في مباراة مانشستر يونايتد وتشلسي، وقدم عرضا طيبا في المباراة، كما حظي بتشجيع ودعم كبير من جماهير ناديه.

ومنذ فترة طويلة لا يزال موضوع انتقال روني من عدمه يراوح مكانه، ما بين البقاء أو الرحيل عن مانشستر يونايتد، حيث تناقضت الروايات أكثر من مرة حول روني.

يذكر أن تشلسي كان قد قدم عرضين لضم روني من قبل جوبها برفض كامل من مانشستر يونايتد، في الوقت الذي يستعد فيه النادي اللندني للعرض الثالث من أجل ضم روني.