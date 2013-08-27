مويس ينتقد الحكم ومورينهو يرضى بالتعادل

انتقد المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي ديفيد مويس الحكم مارتن أتكينسون بسبب تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة فريقه ضد ضيفه تشلسي، في المباراة التي جرت بينهما أمس في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، في حين عبّر المدير الفني لتشلسي جوزيه مورينهو عن رضاه عن نتيجة التعادل التي آلت إليها المباراة.

وقال مويس في تصريحات تلفزيونية إن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة عندما لمست الكرة يد أحد لاعبي تشلسي في منطقة الجزاء، موضحاً أنه على الرغم من عدم احتسابه لتلك الركلة إلا أنه قدم مباراة تحكيمية جيدة.

وأشار إلى أن فريقه فعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز، لكنه فشل في التسجيل، الأمر الذي خلف لدى مويس خيبة أمل كبيرة لأن الفريق حظي بالعديد من الفرص.

واعتبر مويس أن فريقه لعب بشكل جيد في المباراة، ونجح في إيجاد فرص سانحة وواضحة، ولكنها لم تترجم إلى أهداف، موضحاً أنه يشعر بحزن شديد لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 4 نقاط من مباراتين، في حين بات رصيد تشلسي 7 نقاط من ثلاثة مباريات.

وبدوره، عبّر المدير الفني لتشلسي الإنجليزي جوزيه مورينهو عن رضاه عن نتيجة التعادل السلبي، مؤكداً أن هذه النتيجة عادلة للفريقين كون أي منهما لا يستحق الفوز في هذه المباراة.

وأضاف مورينهو في تصريحات مماثلة لقناة " الجزيرة الرياضية" أن الجانب التكتيكي غلب على طابع المباراة، ما أثر بشكل كبير على النتيجة التي وصفها بالطيبة كونها جاءت من معقل مانشستر يونايتد.

وتطرق مورينهو إلى مهاجم مانشستر يونايتد روني، حيث أشاد بإمكانياته وقدراته خلال المباراة، مؤكداً أنه يجب احترام الخصم في أي وقت، في إشارة منه لوجود روني حالياً مع مانشستر يونايتد.