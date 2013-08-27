نيوكاسل يعاقب كاباي بسبب تمرده على قراراته

قرر المدير الفني لنيوكاسل يوناتيد الإنجليزي الان باردو اتخاذ عقوبات صارمة ضد لاعبه الفرنسي يوهان كاباي بسبب تمرده على قرارات النادي بسبب رفض الأخير انتقاله إلى أرسنال ومن قبل لموناكو وباريس سان جرمان الفرنسيين.

وأعلن باردو أن كاباي لن يلعب مع الفريق بسبب تمرده على النادي، حيث استبعد من مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ويستهام، كما قرر استبعاده من مباراة موركامب التي ستجري يوم غد الأربعاء في إطار منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ولم يتطرق المدير الفني لنيوكاسل لإمكانية فرض عقوبات مالية بحق كاباي الذي يعد واحدا من أبرز لاعبي الوسط في العالم.

ويريد كاباي ترك نيوكاسل، حيث تقدم نادي باريس سان جرمان بعرض لضمه، لصفوفه، لكن نيوكاسل رفض لضآلة العرض المالي من النادي الباريسي، وهو نفس السبب الذي دفعه أيضا لرفض عرض موناكو.

واستشاط كاباي غضبا من ناديه مجددا عندما رفض العرض الأخير الذي قدمه أرسنال من أجل ضمه، ما جعل العلاقة بين اللاعب وناديه ومدربه تتدهور بشكل كبير، قبل أن يتراجع النادي ويحدد قيمة الاستغناء عنه.

وأعلن جو كينير المدير الرياضي لنيوكاسل أن ناديه قد يستغني عن كاباي الذي انضم لصفوفه قبل عامين، نظير 20 مليون جنيه استرليني.

وأعلن المدير الرياضي لنيوكاسل أن الكرة باتت في ملعب أرسنال الذي يريد حسم صفقة كاباي، خصوصا وأن النادي اللندني سبق وأن تقدم بعرض لشراء اللاعب الفرنسي الذي اعتبر هدفا أساسيا لمدرب أرسنال أرسين فينغر.