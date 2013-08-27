المنتخب السعودي يستعد للعراق ببطولة ودية

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لوبيز كارو، القائمة الأولية للاعبي المنتخب المنضمين للمعسكر الإعدادي الذي سينطلق في مدينة الرياض، الأحد المقبل، حيث سيكون موعد تجمع اللاعبين في الساعة الرابعة عصراً في فندق راديسون ساس للمشاركة في البطولة الودية الدولية التي تضم أربع منتخبات هي الإمارات ونيوزلندا وتيرنداد وتوباغو، إضافة للسعودية خلال الفترة من 1 إلى 9 من الشهر المقبل، وذلك قبل مواجهة العراق في 15 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2015.

وضمت القائمة وليد عبدالله، عبدالله السديري، فواز القرني، عبدالله المعيوف، سلطان البيشي، ياسر الشهراني، منصور الحربي، عبدالله الأسطى، عبدالله الزوري، أسامه هوساوي، كامل الموسى، عمر هوساوي، أحمد عسيري، معتز هوساوي، سعود كريري، شايع شراحيلي، محمـد أبو سبعان، مصطفى بصاص، سلمان الفرج، وليد باخشوين، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، أحمد عطيف، فهد المولد، نواف العابد، سالم الدوسري، حمدان الحمدان، نابف هزازي، يوسف السالم، عبدالرحمن الغامدي.

وسيعلن لوبيز القائمة النهائية للاعبي المنتخب الذين سيشاركون في البطولة الودية بعد انتهاء الجولة الثانية لدوري عبداللطيف جميل والتي ستنتهي السبت المقبل.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته الآسيوية بـ6 نقاط من فوزين على الصين وإندونيسيا بنتيجة واحدة 2 -1.