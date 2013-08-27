"تهاوشوا" .. فسقطوا بـ "الأربعة"

كانت الأمور تسير بشكل جيد في الشباب، وهو يخوض مواجهة الاتحاد، حتى إنه كان صاحب هدف التقدم في المباراة عن طريق مهاجمه المنتقل إليه حديثاً نايف هزازي، لكن الأمور ساءت وتلقى أربعة أهداف اتحادية في أقل من ربع ساعة، سجلها كلها رأس حربته مختار فلاتة..

ما حدث كان أشبه باللغز الذي قد تحله عدسة الزميل محمد الضاوي التي التقطت ثلاث صور خاصة بـ "العربية.نت" شجارا وقع بين لاعبي الشباب غير السعوديين ماكنلي ورافيني وسط الملعب، جعل الفريق ينقسم على نفسه خاصة في الوسط مما يفسر حاله عدم الانسجام التي كان عليها خط وسط الفريق الأبيض أمس، على الرغم من محاولة أحمد عطيف ورفاقه للإصلاح بينهما ولكن من الواضح أن تلك المساعي فشلت في إدراك مبتغاها.