"فلاتة".. يهز "أركان" الشباب

قهر الاتحاد الظروف الصعبة التي يمر بها، وأهدى جماهيره فوزاً كبيراً على مضيفه الشباب قوامه 4-1 في مباراة برز خلالها مهاجم الاتحاد مختار فلاتة، والذي سجّل سوبر هاتريك في مرمى فريقه السابق، ليهدي فريقه أول ثلاث نقاط في قمة الجولة الأولى من دوري جميل السعودي.

ودخل الاتحاد المباراة بظروف صعبة تتمثل بحرمانه من لاعبيه الأجانب، والذين أخفقت إدارة النادي في تسجيلهم قبل المباراة لعدم حل مشكلة الديون التي يعاني منها النادي, منذ موسمين, وساهمت الروح الاتحادية في تحقيق الفوز لاسيما أن أغلب لاعبيه تم صعيدهم في نهاية الموسم الماضي ونجحوا في إهداء الاتحاد كأس الأبطال من الشباب.

ولم تثنِ تلك الظروف لاعبي الاتحاد من تقديم مستوى مميز بالرغم من خسارتهم كأس السوبر أمام الفتح يوم السبت قبل الماضي, ونجح مهاجم الشباب نايف هزازي في تسجيل أول أهدافه في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 13.. واعتقد الشبابيون أن المباراة تسير في صالحهم، لاسيما أن سيطرتهم لم تتوقف طوال الشوط الأول وتفنن لاعبوه في إضاعة الفرص.

في الشوط الثاني واصل الشباب سيطرته النسبية واعتمد لاعبوه على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكأن الفريق قد ضمن الفوز, وفي الدقيقة 64 بدأ مهاجم الاتحاد مختار فلاتة سلسلة أهدافه في مرمى فريقه السابق بعد أن واجه مرمى الحارس وليد عبدالله ووضع الكرة بهدوء في مرمى الشباب, بعد الهدف بدأ الشباب بحثه عن الهدف الثاني وإيقاف جموح الاتحاد لكن فلاتة عاد من جديد ليرد على مدربه السابق البلجيكي برودوم الذي طالب بالاستغناء عنه في يناير الماضي ليسجل الهدف الثاني في مرمى الشباب "فريقه السابق", ولم يعطِ مختار أي فرصة للشبابيين لالتقاط الأنفاس بعد الهدف الثاني ليسجل الهدف الثالث وسط ذهول كبير من الشبابيين الذين صعقوا من مختار فلاتة، الذي أكمل نجوميته بتسجيل الهدف الرابع الشخصي له ولفريقه ليصبح أول لاعب يسجل "سوبر هاتريك" في دوري جميل السعودي.

وبهذا الفوز اعتلى الاتحاد صدارة دوري جميل بعد ختام المرحلة الأولى, ويتوجه يوم السبت المقبل إلى الجوف لملاقاة العروبة الصاعد حديثاً لدوري جميل، والذي خسر في أول مواجهاته أمام الهلال 3-صفر, بينما يلاقي الشباب مضيفه الشعلة في المرحلة الثانية.