اتحاد جدة: لم نشك أحداً في لجنة الاحتراف

نفت إدارة اتحاد جدة تقديم شكوى إلى لجنة الاحتراف ضد عدد من أصحاب المطالبات المالية على النادي, وأكدت الإدارة الاتحادية في بيان رسمي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه أنها طلبت فقط من لجنة الاحتراف بعض الإيضاحات التي تخص بعض المطالبات على النادي.

نص البيان:

تعقيباً على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات مفادها تقدم النادي بشكوى إلى لجنة الاحتراف ضد عدد من أصحاب المطالبات المالية على النادي, عليه يؤكد مجلس الإدارة بأن ذلك لا أساس له من الصحة, حيث إن النادي لم يتقدم بأي شكوى ضد أي شخص في هذا الخصوص وإنما طلب من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيضاحات حول بعض المطالبات حفاظا على حقوق النادي لأن مجلس الإدارة مؤتمن عليها. وسرت عدد من الأخبار طيلة الـ24 ساعة الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتقديم الإدارة الاتحادية شكاوى على وكيل أعمال اللاعبين سلطان البلوي واللاعب حمد المنتشري اللذين تقدما بشكوى ضد النادي يطالبان من خلالها بمستحقاتهما المالية من النادي.



