المغربي الحمداوي ينتقل إلى ملقة الإسباني

أعلن نادي ملقة الإسباني تعاقده رسمياً مع المغربي الأصل الهولندي الجنسية منير الحمداوي مهاجم فيورنتينا الإيطالي لمدة عام على سبيل الإعارة.

ووصل الحمداوي الى مدينة ملقة الإسبانية أمس, ومن المنتظر أن يخضع اللاعب صاحب الـ29 عاماً للفحوصات الطبية اليوم تمهيداً لانضمامه للفريق الأندلسي, وبعده سيتم توقيع العقد على أن يتم تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام والجماهير غداً الخميس.

وأوضحت صحيفة "لا اوبينيون دي مالاجا" المختصة بأخبار المدينة الأندلسية أن اللاعب يعتبر تدعيماً قوياً للفريق ليشكل ثنائياً رائعاً مع اللاعب البارغواياني روكي سانتا كروز في تشكيلة المدير الفني الالماني بيرند شوستر.

يُذكر أن الحمداوي قد انتقل من نادي أياكس الهولندي الى صفوف فيورينتينا الإيطالي في صيف عام 2012, لكن اللاعب المغربي لم يحالفه التوفيق مع الفريق البنفسجي بسبب الإصابة من ناحية, وعدم المشاركة باستمرار مع الفريق ليحرز 3 اهداف فقط خلال 16 مشاركة يتيمة خلال موسم كامل قضاها بين جدران فريق مدينة فلورنسا.

