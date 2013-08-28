بواش يحسم الجدل: بال سينتقل لريال مدريد

اعترف مدرب نادي توتنهام الإنجليزي أندريه فيلاش بواش بصحة الأخبار التي تؤكد قرب انتقال اللاعب الويلزي جاريث بال الى فريق ريال مدريد الإسباني، مؤكداً أن انتقال اللاعب صاحب الـ24 عاماً مسألة وقت ليس أكثر، وذلك في المؤتمر الصحافي لمباراة فريقه أمام فريق دينامو تيبيليسي في الدوري الاوروبي.

وافتتح بواش تصريحاته عن بال قائلاً: "النادي وافق على انتقال بال الذي ستكون صفقة انتقاله هي الأغلى في التاريخ".

وأكمل بواش تصريحاته عن الصفقة قائلاً: "الصفقة في آخر مراحلها, وسيتم الإعلان عنها رسمياً خلال أيام قليلة", مؤكداً أن انتقال بال الى ريال مدريد بمثابة الحلم بالنسبة للاعب الويلزي.

فيما انتقد بواش تصرفات اللاعب الأخيرة بعد قرب انتقاله الى ريال مدريد والتي تغيب على إثرها عن تدريبات الفريق اللندني لعدة مرات دون أي أعذار قائلاً: "غياب بال عن تدريبات الفريق سلوك غير صحيح، خاصة أنه لازال ينتمي للفريق, أما بالنسبة لإمكانية توقيع عقوبات عليه من عدمها فهو أمر متروك لإدارة النادي".

