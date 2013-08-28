جماهير ريال مدريد لكاسياس: ارحل

انقلبت جماهير ريال مدريد الإسباني بشكل كامل على حارس مرمى الفريق المخضرم إيكر كاسياس، وأيّد معظم أنصار النادي الملكي - وفق استفتاء لصحيفة "ماركا" ذائعة الصيت - رحيله عن الفريق بعدما أبعده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن التشكيلة الأساسية في أول مباراتين في الدوري.

وأظهر الاستفتاء الذي أعلنت نتيجة صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد نتائجه، أن نحو 73% من المشاركين فيه يعتقدون أن على كاسياس الخروج من النادي والبحث عن تجربة جديدة في نادٍ آخر، بعد أن أجلسه أنشيلوتي احتياطاً للحارس دييغو لوبيز.

ووجهت الصحيفة سؤالاً مباشراً لقرائها عبر موقعها الالكتروني عمّا إذا كانوا يعتقدون أن على كاسياس الرحيل، فأجاب السواد الأعظم من المشاركين بالإيجاب، في دلالة على أن شعبية الحارس الدولي انحدرت تماماً، ولم يعد وجوده في الريال يحظى بقبول واسع.

وبحسب "ماركا" فإن كاسياس أصبح في وضع لا يحسد عليه، خصوصاً أن باب الانتقالات الصيفية سيُقفل يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن أكثر من نادٍ أوروبي لا يزال يرغب في ضم الحارس الشهير وعلى رأسها أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان.

وفي حال استمرار كاسياس مع ريال مدريد مع عدم اعتماد أنشيلوتي عليه في التشكيل الأساسي فإن مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم العام المقبل في البرازيل ستكون محل شك، لذلك قد يضطر خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرار جرئ بشأن مستقبله.

وبدأت مشكلة كاسياس خلال الموسم الماضي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو الذي فاجأ الجميع بإجلاسه على مقاعد البدلاء وتفضيل لوبيز عليه، وقد استثمر الأخير الفرصة بتألقه اللافت مع الفريق محلياً وأوروبياً.

واعتقد كثيرون أن رحيل مورينهو ومجيء أنشيلوتي قد يعيد الأمل لكاسياس بالعودة للعب أساسياً مع الفريق، لكن على ما يبدو أن المدرب الإيطالي اقتنع بأن لوبيز هو الأجدر باللعب، واعتمد عليه في أول مباراتين له في الدوري الحالي أمام ريال بيتيس وغرناطة.