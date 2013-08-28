حقائق مالية مرعبة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام كارديف

لا تزال تداعيات خسارة مانشستر سيتي أمام كارديف سيتي، الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز، تلقي بظلالها على مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية التي تواصل التنقيب في تداعيات وتفاصيل تلك الخسارة التي مُني بها السيتي.

وكشفت المباراة التي انتهت بفوز كارديف بثلاثة أهداف لهدفين، عن حقائق مالية مرعبة، تمثلت في القيمة المالية للتشكيل الذي دخل بها مانشستر سيتي أمام كارديف.

فقد تبيّن أن القيمة المالية لمانشستر سيتي بلغت 220 مليون جنيه استرليني، في حين كانت المفاجأة بقيمة تشكيلة كارديف التي لم تتجاوز 13 مليوناً.

وكان أقل لاعبي مانشستر سيتي سعراً هو المدافع ليسكوت حيث يبلغ سعره حالياً 9 ملايين جنيه إسترليني أي أقل بنحو أربعة ملايين عن كافة لاعبي كارديف.

أما مهاجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو فإن سعره لوحده يفوق ثلث مجموع أسعار لاعبي كارديف، حيث يتقاضى 40 مليون جنيه استرليني.

وكان كارديف سيتي الصاعد للمرة الأولى في تاريخه للدوري الانجليزي قد حقق أول ثلاث نقاط له على حساب السيتي الذي مُني بالخسارة الأولى في الدوري، ليفتح تساؤلات كبيرة على مانشستر سيتي الذي أنفق نحو90 مليون جنيه إسترليني هذا الموسم لتعزيز صفوفه.

يُذكر أن سيتي وكارديف تواجها للمرة الأخيرة على صعيد الدوري في الدرجة الثانية سابقاً (أولى حالياً) وكان ذلك خلال موسم 1983-1984، حين فاز مانشستر 3-صفر في معقل منافسه ثم تعادل معه إياباً في أرضه 2-2، في حين كان اللقاء الأخير بينهما في جميع المسابقات فيعود إلى عام 1994 في الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا وانتهى بفوز السيتي بهدف نظيف.