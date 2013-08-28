سيسيه يقيم يوماً "ترفيهياً" لجماهير نيوكاسل

قام الدولي السنغالي باييس سيسيه، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدعوة عدد من مشجعيه ومشجعي فريقه إلى منزله، لقضاء يوم ترفيهي تخلله حفل شواء أقامه في حديقة منزله الواقع في بورثمبرلاند في مدينة نيوكاسل.

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية إن المشجعين توزعوا ما بين أولياء الأمور وأطفالهم، حيث قضوا يوماً مرحاً مع سيسيه، خصوصاً الأطفال الذين نالوا حظاً بمداعبة الكرة معه، كما قدم إليهم بعض النصائح الكروية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تعداه لممارسة لعبة البلياردو وخوض مباريات بلاي ستيشن، والتقاط الصور التذكارية، إلى جانب تناول الطعام معهم.

وناقش المهاجم السنغالي المثير للجدل مع جماهيره العديد من الأمور التي تخص تطلعاته للموسم الجديد، وغيرها من الموضوعات الرياضية والشخصية الأخرى.

وصرح باييس للجماهير عن أمنيته بمواصلة تسجيله للأهداف، وقيادة فريقه لاحتلال مركز متقدم في الدوري الإنجليزي.

وأضاف أنه هدف من خلال دعوة بعض الجماهير لقضاء مزيد من الوقت معهم، بسبب غيابه عنهم خلال فترة الصيف، معتبراً أن لقاءه بهم بمثابة هدية له مع بداية الموسم الجديد.

وعقب نهاية اليوم الترفيهي، قام سيسيه بتوزيع عدد من قمصانه على الأطفال، وبعض الجماهير، حيث قام بالتوقيع شخصياً على كل قميص.