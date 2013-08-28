فينغر.. يسعى لضم الإسباني "ماتا"

اعترف المدرب الفرنسي لأرسنال الإنكليزي ارسين فينغر أنه يسعى لضم لاعب الوسط الدولي الإسباني خوان ماتا من الغريم اللندني تشلسي لكنه لم يكن متفائلا بإمكانية تخلي الأخير عن خدمات بطل العالم وأوروبا.

وارتبط اسم ماتا في الآونة الأخيرة بانتقال محتمل الى الفريق اللندني الآخر توتنهام الذي يحاول تعويض الويلزي غاريث بايل المرجح انتقاله الى ريال مدريد الإسباني، والى بطل الدوري الممتاز مانشستر يونايتد ضمن صفقة تبادل محتملة مع واين روني.

لكن مدرب تشلسي البرتغالي جوزيه مورينهو أكد في أكثر من مناسبة أن لاعبه الإسباني ليس للبيع ولن يكون على الإطلاق ضمن صفقة التعاقد مع روني الذي لا يزال مطاردا من قبل مدرب بورتو وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد السابق.

وكشفت شبكة "بي بي سي" أن والد ماتا، خوان سينيور، كان متواجدا أمس الثلاثاء، في مقصورة المدراء في "استاد الإمارات" لمتابعة مباراة أرسنال مع فنربغشه التركي (2-صفر) في إياب الدور الفاصل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما عزز الشائعات حول وجود صفقة محتملة.

لكن فينغر ورغم اعتباره بأن ماتا قد يكون "مطروحا في سوق الانتقالات"، فهو بدا غير متفائل بقدرة "المدفعجية" على ضم هذا اللاعب الذي كان قريبا من الدفاع عن ألوانهم في صيف 2011. وقال "يعجبني. سمعت بالخبر مثلكم. سمعت بأن خوان ماتا قد يكون مطروحا في سوق الانتقالات"، هذا ما قاله فينغر، مضيفا "لا أعلم، هناك في كافة الأحوال نوع من التردد في انكلترا لبيع لاعبين لفريق منافس".

وأشار فينغر الى أنه راض عما يملكه حاليا في فريقه "لكن الجميع يعلم أننا نبحث في سوق الانتقالات (عن ضم لاعبين جدد) لكن لا أملك أي شيء لأقوله لكم لأن شيئا لم يحسم".

يذكر أن باب الانتقالات يقفل الاثنين المقبل.