قيمة "بوغبا" تساوي ضعف قيمة "بال"

عاد مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهير، للإدلاء بتصريحاته المثيرة للجدل، فبعدما شبه موكله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في العام الماضي، بـ"موناليزا"، اللوحة الشهيرة والغامضة للرسام الإيطالي ليونادردو دي فانتشي، فإنه وصف، اليوم الأربعاء، اللاعب الفرنسي الشاب بول بوغبا بـ"لوحة فنية للرسام الإسباني سالفادور دالي"، في إشارة منه للقيمة المالية الكبيرة لموكله، والتي حددها بمبلغ 200 مليون يورو.

وقال رايولا في تصريح للقناة التلفزيونية الإيطالية "سكاي إيطاليا" اليوم الأربعاء: "بول بوغيا ثمين مثل لوحات سالفادور دالي، فهو يساوي ضعف سعر غاريث بيل".

وتابع رايولا موضحاً: "سعر بوغبا حدده فلورنتينو بيريز (يقصد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني) الذي قرر صرف 100 مليون يورو لضم غاريث بيل. أما بول فثمنه يساوي، على الأقل، ضعف هذا المبلغ".

وقد اقترب ريال مدريد من ضم المهاجم الدولي الويلزي غاريث بيل من نادي توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، ما يمثل أغلى صفقة في تاريخ سوق انتقالات اللاعبين.

وكان بول بوغبا، البالغ من العمر 20 سنة، قد انضم لنادي يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الماضي، حيث تعاقد معه إلى غاية يونيو 2016، قادماً من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لعب له لمدة موسمين.

وقد نجح بوغبا في فرض وجوده ضمن التشكيلة الأساسية لـ"اليوفي" للموسم الماضي، حيث شارك رفقته في 37 مباراة في الدوري الإيطالي، وسجل خلالها 5 أهداف، رغم أنه ينشط في منصب وسط ميدان دفاعي وليس هجومياً.

وكانت تقارير صحافية إسبانية قد أشارت في الربيع الماضي إلى أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتنينو بيريز، قد التقى في مطلع شهر أبريل بوالد اللاعب بوغبا، لجس النبض حول مدى استعداد ابنه للانضمام للنادي الملكي في الموسم الجديد (2013-2014)، ولكن اللاعب الشاب أجاب عن تلك الأخبار بطريقة غير مباشرة عندما صرح في شهر يونيو الماضي بأنه سعيد ضمن فريقه يوفنتوس، حيث سيواصل حمل ألوانه لموسم آخر على الأقل.