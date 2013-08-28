لجنة الاحتراف: قدم مسيراتك المالية.. تحصل على لاعبيك

هذا الموسم بدا مختلفاً عن سابقيه .. لا تساهل فيه.. ولا تشديد في تسجيل اللاعبين.. قدم مسيراتك المالية كاملة مستوفية الشروط.. وتحصل بعدها على لاعبيك الجدد في كشوفات فريقك.

سنة جديدة سنتها لجنة الاحتراف السعودية.. منعت من خلالها اتحاد جدة من الاستفادة من لاعبيه الأجانب في الجولة الأولى بسبب عدم استيفاء المستحقات ورفض بعض اللاعبين جدولتها.. ومنحت الرائد في يوم مباراته أمام الاتفاق فرصة الاستعانة بهم.. في خطوة تضمن حقوق اللاعبين على الصعيد الأول.

اللاعب الدولي السابق عبدالله البرقان.. رئيس لجنة الاحتراف .. انتخبه أعضاء اتحاد القدم في أبريل الماضي.. وشرع بتشكيل لجنته وإكمالها خلال شهرين.. قبل أن تعقد اجتماعها الأول في يونيو.. وتصدر لائحة جديدة للاحتراف في السعودي.

وقبل أن ينتهي يونيو.. وصل للأندية خطاب موقع منه.. يفيد بعدم التساهل وتسجيل أي لاعب في الكشوفات.. ما لم تطلع اللجنة بعينها على ما يثبت انتظامها المالي أو جدولة المستحقات بالتراضي مع اللاعبين حتى شهر مايو.

الخطوة الأخرى التي اتخذتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.. هي تمديد فترة التسجيل الصيفية عشرين يوما إضافية.. لتنتهي في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.. الهدف من ذلك بحسب رئيس اللجنة.. كي تجد الأندية متسعا في ردم عجزها المالي مع لاعبيها وتوفق في موازينها للاستفادة من التفاوض والتسجيل

البرقان كشف عمل لجنة الاحتراف أمام الجميع.. وظهر ذلك جلياً في حسابه عبر "تويتر" الذي أطلقه في بداية أغسطس الجاري.. وسلك فيه طريق الشفافية أمام الجماهير في كل ما يخص أنديتهم واللجنة.. حتى في تفاصيل حضور وانصراف أعضائها وأوقات دوامهم.

من جانبه أكد الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف السعودية أن أبلغوا الأندية قبل بداية فترة التسجيل بشهرين لإنهاء مشاكلها المالية وتنفيذ متطلبات التسجيل, وأشار البرقان إلى أنهم في لجنة الاحتراف يعتمدون في فترة التسجيل الحالية على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين السعودية والتعاميم المرسلة للأندية, وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية هذا الموسم تنتهي فترة التسجيل بعد بداية الدوري بـ19 يوما, وهناك سبب رئيسي لهذا التأخير وهو أن فترة الاحتراف في أوروبا تنتهي في 2 سبتمبر ومنحنا الأندية وخاصة المشاركة في آسيا مساحة لمدة 9 أيام فرصة للتوقيع مع أي لاعب مميز لم يتوفق في التوقيع مع أي ناد".

وكشف البرقان بأن هذا الموسم سيكون الأخير لتقديم مسيرات مالية من الأندية, وقال: "اعتباراً من الموسم المقبل لن نقبل سوى الحوالات البنكية المرسلة لحسابات اللاعبين المالية.. نحن قبل شهرين من بداية الموسم أرسلنا تعميما للأندية بضرورة اطلاع اللاعبين على تعميم لجنة الاحتراف والذي يطالب اللاعبين بعدم التوقيع على المسيرات المالية إلا بعد استلامه لكافة حقوقه وإلا ستعتبر كافة مطالباته باطلة".

وأوضح رئيس لجنة الاحتراف بأن جميع الأندية في دوري جميل أنهت متطلباتها وسمح لها بتسجيل لاعبيها الجدد باستثناء نادي الاتحاد الذي أنجز 80% من متطلباته, مشيراً إلى أنهم لن يقبلوا أي ضمانات مالية تخص حقوق النادي على اتحاد الكرة وقال: "نحن في لجنة الاحتراف ليست لنا علاقة بمستحقات الأندية لدى الاتحاد السعودي.. نحن لدينا عقد نطبق ما هو موجود.. وفيما يخص المطالبات نحن نكتفي بثلاثة أشياء, إما أن يستلم اللاعب كافة مستحقاته من ناديه ويأتي لنا بمخالصة مالية.. أو تكون هناك تسوية بين اللاعب وناديه بأن يكون بينهم جدولة لمستحقاته المالية ويوافق عليها اللاعب.. أومن خلال شيك مصدق وبالتالي نسمح للأندية بتسجيل لاعبيها".