مدرب إنجلترا يتمسك بـ"هارت" رغم أخطائه الكارثية

أعلن المدير الفني للمنتخب الإنجليزي روي هودسون أنه سيعطي حارس مرمى المنتخب ومانشستر سيتي جو هارت الفرصة الكاملة للمشاركة أساسياً مع المنتخب الإنجليزي في مباراته القادمة مع منتخب مولدوفا ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال 2014 الذي تستضيفه البرازيل.

وقال هودسون في تصريحات صحافية إن الحارس هارت سيكون الحارس الأساسي في مباراة مولدوفا وبعدها مباراة أوكرانيا، موضحاً أنه يريد أن يثبت لهارت ضرورة إثبات نفسه وقدراته رغم الأخطاء الفادحة التي وقع بها مؤخراً.

وكان هارت قد تعرّض لجملة من الانتقادات بعد مستواه المتواضع الذي ظهر به مع فريقه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي خصوصاً في مباراة كاريف سيتي، حيث وقع في العديد من الأخطاء التي كلفت فريقه خسارة المباراة.

ولم تكن أخطاء هارت في مباراة كارديف فقط مع فريقه، بل سبقها هفوة فادحة خلال المباراة الودية للمنتخب الإنجليزي أمام اسكتلندا، حيث لم يتمكن من التعامل مع التسديدة التي سددها لاعب اسكتلندا موريسون من على بعد 20 ياردة في نفس زاويته، حيث وقع في حيرة من أمره ما بين إمساك الكرة أو اخراجها لركنية لتدخل شباكه، التي اهتزت في هذه المباراة مرتين، لكن من حسن حظه تمكّن منتخب بلاده من الفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وسبق وأن حذر هودسون هارت من ضرورة التركيز في المباريات، وهدده بأنه قد يستبعده ويعطي الحارس البديل بن فوستر الفرصة للذود عن مرمى منتخب بلاده، لكنه أعرب عن أمله بأن يعود هارت لمستواه المعهود سواء مع منتخب بلاده، أو ناديه مانشستر سيتي، كما عرف عنه في السابق.