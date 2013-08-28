"كاس" تستبعد فنربخشة من الدوري الأوروبي

أيّدت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، الأربعاء، قراراً بحرمان فريق فنربخشة التركي لكرة القدم من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب تورّطه في التلاعب بنتائج المباريات، ما يحرم الفريق من المشاركة في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وذكرت المحكمة أنها رفضت دعوى استئناف تقدم بها فنربخشة ضد العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في حزيران/يونيو الماضي لتورطه في التلاعب بنتائج المباريات في عام 2011.

وكان فنربخشة أقام دعوى استئناف أمام المحكمة ضد عقوبة "يويفا" ما سمح له بالمشاركة أمام أرسنال الإنجليزي في الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك قبل اتخاذ قرار تأييد العقوبة.

ولكن الفريق التركي خسر أمام أرسنال في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور الفاصل، وكان يحق له مواصلة مشواره القاري عبر بطولة الدوري الأوروبي، ولكن رفض دعوى استئناف النادي من قبل محكمة التحكيم الرياضي سيحرمه من المشاركة في الدوري الأوروبي.

ورحّب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالقرار وذكر أن لجنة الطوارئ بالاتحاد ستعقد اجتماعاً غداً الخميس لتحديد الفريق الذي سيحل محل فنربخشة في بطولة الدوري الأوروبي قبل إجراء قرعة دور المجموعات بعد غد الجمعة.

كما أيدت المحكمة أيضاً عقوبة الإيقاف مباراة واحدة بحق ميتاليست خاركيف الأوكراني، أيضاً لإدانته بالتلاعب في نتائج المباريات.

