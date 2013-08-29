أوزيل ينفي نيته الرحيل عن ريال مدريد

أكد لاعب وسط الملعب الألماني، مسعود أوزيل، عدم نيته الرحيل عن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، معرباً عن ترحيبه بانضمام جاريث بيل لصفوف الفريق وعدم خشيته من قدوم النجم الويلزي إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وصرح أوزيل (24 عاماً) لمجلة "كيكر" الرياضية الألمانية، اليوم الخميس، أنه يتوقع أيضاً تجديد عقده مع الفريق الإسباني بعد عام 2016.

وأثار انضمام بيل المتوقع لريال مدريد التكهنات حول نية أوزيل ترك الفريق الإسباني والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. وازدادت هذه التخمينات بعدما ظهرت علامات عدم الرضا على وجه أوزيل أثناء قيام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، باستبداله في مباراة غرناطة بالدوري الإسباني يوم الاثنين الماضي.

ولكن أوزيل قال لـ"كيكر": "مثل أي لاعب آخر أريد أن ألعب طوال المباراة".

وتحدث أوزيل أيضاً عن مستقبله مع الفريق الذي انضم إليه عام 2010 قادماً من فيردر بريمن الألماني، حيث قال "سأبقى مع ريال مدريد. لكي أكون أميناً أنا لا أضيع تركيزي وفكري في صفقة انتقال".

أوضح أوزيل "أشعر بالراحة هنا، لدي علاقات جيدة مع الزملاء، ولدي إيمان كبير بمدرب الفريق، أنا في فريق كبير يملك طموحات كبيرة، كل هذه الأسباب تدفعني للبقاء هنا".

أضاف النجم الألماني "بطبيعة الحال يمكنني أن أتخيل" البقاء إلى ما بعد عام 2016، وسأرحب بقدوم جاريث بيل بمجرد الانتهاء من صفقة انتقاله القياسية من توتنهام إلى ريال مدريد.

أكد أوزيل "نحن سعداء باللاعبين الذين يشكلون إضافة قوية للفريق، ونسعد دائماً بقدوم أي لاعب جديد، نحتاج كل لاعب بإمكانه مساعدتنا في ظل خوضنا للعديد من المنافسات المحلية والأوروبية، ونريد أن نقطع شوطاً كبيراً في كل منها".

واختتم لاعب المنتخب الألماني حديثه قائلاً "بالتأكيد توجد منافسة قوية بين اللاعبين، خاصة في فريق كبير بحجم ريال مدريد، ولكني أعلم تماماً ما يمكنني تقديمه للفريق، ودائماً أجتاز مثل هذه التحديات في النهاية، هذا الموسم هو الرابع لي مع ريال مدريد، وسأنتصر على هذا التحدي الجديد مرة أخرى".