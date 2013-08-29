برشلونة يستبعد التعاقد مع لاعبين جدد

استبعد نادي برشلونة إجراء أي تعاقدات جديدة قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، حيث أكد المتحدث باسم النادي توني فريشا، اليوم الخميس، أن "الفريق مكتمل".

وأكد إداري النادي الكتالوني أن "قرار النادي هو عدم الحاجة في الوقت الحالي لأي مدافع"، وهو ما يعني أن النادي لن يتعاقد مع أحد حتى مساء يوم الاثنين المقبل، موعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية.

كما استعرض المتحدث بعض الموضوعات الراهنة في برشلونة، مثل خشونة بعض المنافسين مع نجوم الفريق، مثل ليونيل ميسي أو نيمار. وقال فريشا "لدينا ثقة كاملة في الحكام وفي تطبيق قوانين اللعب".

وبدا أكثر سخرية إزاء الانتقادات الموجهة إلى طريقة لعب الفريق "يقلقنا كثيراً أننا نتصدر الدوري الإسباني وأحرزنا ثمانية أهداف في مباراتين، ولم تهتز شباكنا، وفزنا بكأس السوبر الإسبانية".