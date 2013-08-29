تشلسي يتعاقد رسمياً مع صامويل إيتو

سيجتمع المهاجم الكاميروني صامويل إيتو مجدداً مع مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينهو وذلك بانضمامه الى تشلسي الإنجليزي بعقد يمتد لعام، وذلك بحسب ما أعلن الأخير الخميس.

وسينضم إيتو (32 عاماً) إلى تشلسي كلاعب حر بعد أن تحرر من عقده مع انجي ماخاشكالا الروسي الذي تخلى عن جميع نجومه في إطار استراتيجية تقشفية.

وقد يكون انتقال إيتو الى تشلسي إشارة الى أن النادي اللندني لن يواصل مسعاه لضم واين روني من مانشستر يونايتد.

"أنا سعيد جداً لتواجدي هنا، لكني أيضاً متلهف لأني أريد أن أبدأ اللعب في أقرب وقت ممكن"، هذا ما قاله نجم برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق لموقع تشلسي.

وسيعمل إيتو مجدداً تحت إشراف مورينهو العائد هذا الموسم الى تشلسي بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد ان توج الرجلان مع انتر ميلان بثلاثية الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما سيجتمع إيتو الذي يبحث عن المجد في انجلترا بعد أن حصده في إسبانيا (كأس إسبانيا عام 2003 مع مايوركا والدوري أعوام 2005 و2006 و2009 والكأس عام 2009 وكأس السوبر عامي 2005 و2006 ودوري ابطال اوروبا عامي 2006 و2009 مع برشلونة) وإيطاليا (الدوري عام 2010 والكأس عامي 2010 و2011 وكأس السوبر عام 2010 ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2010 ايضا)، مجدداً بالبرازيلي ويليان الذي انتقل الى تشلسي من انجي ماخاشكالا مقابل 35 مليون يورو.