جماهير دورتموند تدشّن حملة لـ"إطلاق سراح كاغاوا"

دشنت جماهير بروسيا دورتموند الألماني، وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة، حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إعادة مهاجم الفريق السابق الدولي الياباني شينجي كاغاوا، والذي انتقل الموسم الماضي لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

واستخدم أنصار دورتموند موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للترويج للحملة، وطالبوا إدارة النادي بالعمل على إعادة اللاعب الياباني الذي لم ينل الفرص الكافية للمشاركة مع بطل الدوري الإنجليزي، وأصبح رفيقاً دائماً لمقاعد البدلاء.

ووضع مشجعو بروسيا صورة لكاغاوا خلف قضبان السجن شعاراً لحملتهم، في إشارة منهم إلى أنه أصبح أسيراً في مانشستر يونايتد، في ظل عدم مشاركته مع الفريق بعد أن كان أحد أبرز نجوم النادي الألماني في المواسم الماضية.

وشهدت الحملة تفاعل المئات من المشجعين الراغبين بوجود كاغاوا في صفوف فريقهم من جديد، بيد أن تلك الدعوات قد لا تجدي نفعاً، نظراً لارتباط المهاجم الياباني بعقد طويل مع مانشستر من ناحية، وعدم ترحيب مدرب بروسيا يورغن كلوب بضم اللاعب مرة أخرى، من ناحية ثانية.

ونقلت تقارير ألمانية عن كلوب قوله إن إعادة كاغاوا لصفوف فريقه لا تبدو خياراً مطروحاً في الوقت الحالي، كما أن اللاعب الياباني تحدث أكثر من مرة عن رغبته في إثبات نفسه في الفريق الإنجليزي، وانتزاع إعجاب مدرب الفريق الجديد ديفيد مويز.

وانضم كاغاوا لمانشستر يونايتد في يونيو/حزيران من العام الماضي في صفقة تردد أن قيمتها 21 مليون دولار، وارتبط مع "الشياطين الحمر" لأربع سنوات، لكن اللاعب لم يشارك بشكل منتظم مع الفريق في ظل وجود أكثر من مهاجم مميز على غرار الهولندي روبن فان بيرسي وواين روني.