جماهير يونايتد.. تجبر "روني" على البقاء

وجه مهاجم مانشستر يونايتد واين روني شكره الجزيل لجماهير فريقه التي ساندته وشجعته بشكل كبير في مباراة فريقه ضد تشلسي، التي انتهت بالتعادل السلبي في قمة المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وكتب روني في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شاكراً الجماهير التي دعمته في المباراة أمام تشلسي، مؤكداً أن رد فعل الجماهير تجاهه لم يصدق.

وأشار روني الذي عاش الشهور الماضية على وقع أنباء رحيله عن مانشستر يونايتد، إلى أن ما فعله جماهير مانشستر يونايتد له يعني له الكثير، موضحاً أنه يقدر كثيراً ما قاموا به.

وظهر روني بشكل لافت في مباراة تشلسي الذي شارك فيها أساسياً، حيث اعتبر من نجوم المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كثيفاً منح روني الكثير من الدعم رغم مشاركته ضد تشلسي الذي يفاوضه من أجل الانتقال لصفوفه.

وقدم روني رفقة زملائه مباراة رائعة، وظهر على جميع المستويات، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، ليلقى إشادة وسائل الإعلام والجماهير.

ونشر روني في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، صوراً له وللمباراة، مجدداً شكره للجماهير التي لا تزال تمني النفس ببقائه بين صفوف الفريق.

تصريحات روني تأتي في الوقت الذي تناقلت فيه العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية عن إمكانية بقاء روني في مانشستر، وعدم الانتقال لتشلسي رغم المدة الزمنية التي منحها له المدير الفني لتشلسي جوزيه مورينهو من أجل الانتقال لصفوف النادي اللندني.

ولم تستبعد تلك الوسائل إقدام مانشستر يونايتد على توقيع عقد جديد مع روني، الأمر الذي سيوجه ضربة قوية لمورينهو وتشلسي اللذين يتربصان به من أجل الانتقال لصفوف الفريق.