رونالدو يرفض حضور حفل الـ"يويفا"

رفض لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، السفر إلى موناكو لحضور حفل الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، وذلك من أجل المشاركة مع فريقه ريال مدريد الإسباني في المباراة الودية أمام ديبورتيفو لاكورونا.

ورغم حصول رونالدو على تصريح من الريال بالسفر إلى موناكو لحضور الحفل الذي يقام اليوم، ويشهد الإعلان عن الفائز بلقب أفضل لاعب في الموسم الماضي، فضل اللاعب البقاء في مدريد وخوض المباراة الودية مع ديبورتيفو.

ويتنافس رونالدو مع الأرجنتيني ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، والفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني على اللقب.

وفسرت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية قرار رونالدو، وقالت: "اللاعب البرتغالي يريد البقاء وسط فريقه وما زال يحتفظ بالذكريات السيئة التي تعرض لها في موناكو العام الماضي عندما خطف أندريس إنييستا، نجم برشلونة، الجائزة عندما بدا أن الصراع على الجائزة سيكون محصوراً بين رونالدو وميسي".

وتأكد سفر ميسي بصحبة رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل، ومدير الكرة بالنادي أندوني زوبيزاريتا، إلى موناكو لحضور الحفل الذي يشهد أيضاً قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبدو ريبيري هو المرشح الأقوى للفوز بالجائزة هذه المرة بعدما قاد بايرن لثلاثيته التاريخية، وهي الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.