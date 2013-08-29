ريال مدريد بين الصفقات القياسية والعائد المالي

يتعرض نادي ريال مدريد للعديد من الانتقادات بسبب المبلغ الكبير الذي من المحتمل أن ينتقل به الويلزي غاريث بيل إلى صفوفه في حال كسر رقم رونالدو القياسي أم لم يكسره.

المبالغ الكبيرة ليست بجديدة عن الملكي ورئيسه فلورنتينيو بريز، ولكن بحسبة اقتصادية صغيرة نستنتج ما يلي:

هذا الصيف.. الريال باع الأرجنتيني غونزالو هيغوايين لنابولي بـ40 مليون يورو.. وذهب معه إلى النادي الإيطالي أيضاً كل من راؤول ألبيول وكاييخون مقابل 12 مليوناً للأول و10 ملايين للثاني، الميرنغي ربح من انتقال لاعبه السابق نيغريدو من إشبيلية إلى مانشستر سيتي 4.4 مليون يورو، لتكون الحصيلة هي 66.4 مليون يورو دخلت إلى الخزينة الملكية حتى الآن.

هذه الخزينة خرج منها 40 مليون يورو لضم أسيير إيارامندي من ريال سوسيداد.. و30 مليون يورو لضم إيسكو من ملقا، كارفاخال العائد من احترافه في الدوري الألماني تم استرجاعه مقابل 6.5 مليون يورو، أما استرجاع اللاعب البرازيلي كاسيميرو المعار إلى ساو باولو تم مقابل 6 ملايين يورو، لتكون الحصيلة 82.5 مليون يورو أنفقتها إدارة بيريز حتى الآن.

ليكون الريال قد وجد نفسه أمام عجر مالي بـ16 مليون يورو.

مانشستر يونايتد تقدم بعرض رسمي لضم الألماني أوزيل مقابل 50 مليون يورو.. وصحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أكثر من مرة رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مقابل 30 مليون يورو، وإذا رحل اللاعبان، سيكون ريال مدريد قد حقق قلب العجز إلى فائض مالي نحو 64 مليون يورو، وإذا تم التعاقد مع بال برقم قياسي أي 99 مليون يورو، ستكون الخزينة الملكية قد دفعت في الميركاتو الصيفي كله نحو 35 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير من ميزانيات كبار أوروبا في سوق الانتقالات الصيفية.