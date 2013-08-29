ريال مدريد يصطدم بيوفنتوس.. وبرشلونة يواجه ميلان

أوقعت قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ريال مدريد الإسباني في مجموعة نارية إلى جانب يوفنتوس الإيطالي وغلطة سراي التركي، بينما لن تقلّ الأمور صعوبة بالنسبة لبرشلونة الذي وقع مع ميلان وأياكس أمستردام وسلتيك.

وجاء ريال مدريد الطامح للقب العاشر في تاريخه، في المجموعة الثانية إلى جانب يوفنتوس الذي سبق له إحراز اللقب مرتين، وغلطة سراي التركي الذي عذّب النادي الملكي في ربع نهائي النسخة الأخيرة، بالإضافة لكوبنهاغن الدانماركي.

وتكرر سيناريو مواجهة الريال لغلطة سراي، إذ التقيا في نسخة العام الماضي وفاز الريال في ذهاب ربع النهائي بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يرد الفريق التركي في مباراة الإياب بالفوز بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد لقاء في غاية الإثارة.

وتحفل المسابقة الأوروبية العريقة بمواجهات نارية خلال العقود الماضية بين النادي الملكي ويوفنتوس، وستكون الأنظار شاخصة بالتأكيد نحو مباراتيهما في النسخة الحالية، علماً الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال الحالي سبق له تدريب "السيدة العجوز" بين عامي 1999 و2001.

وبالنسبة لبرشلونة الذي أحرز اللقب البطولة أربع مرات في تاريخه، فقد جاء في المجموعة الثامنة إلى جانب ميلان الإيطالي المتوّج سبع مرات، وأياكس أمستردام الهولندي الذي توّج كذلك باللقب أربع مرات في تاريخه، فضلاً عن سلتيك الاسكتلندي (أحرز لقباً وحيداً).

ولا تنسى جماهير برشلونة المواجهة التاريخية لفريقها خلال النسخة السابقة أمام ميلان بالذات في إياب دور الستة عشر، حيث فاز آنذاك "البلوغرانا" بأربعة أهداف نظيفة، ليقلب الطاولة تماماً على رأس "الروسينيري" الذي كان قد فاز في الذهاب بهدفين دون رد.

وتكررت مواجهات الناديين الإسباني والإيطالي أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما سيضفي الكثير من الاثارة على صدامهما مرتين خلال النسخة الحالية، خصوصاً أن صفوفهما تعج بالعديد من النجوم البارزين.

وابتسم الحظ لبايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب حينما وقع في مجموعة سهلة نسبياً (الرابعة) إلى جانب سسكا موسكو الروسي ومانشستر سيتي الإنجليزي وفيكتوريا بلزن التشيكي.

وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي فإن بايرن لن يجد أدنى صعوبة في التأهل لدور الستة عشر، تاركاً المنافسة بين الفرق الثلاثة الأخرى على خطف البطاقة الثانية، وإن كان مانشستر سيتي صاحب الحظ الأوفر في مرافقته.

وضمّت المجموعة الأولى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى جانب شاختار دونتسيك الأوكراني وباير ليفركوزن الألماني وريال سوسيداد الإسباني، بينما أوقعت القرعة باريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الثالثة مع بنفيكا البرتغالي وألومبياكوس اليوناني وإندرلخت البلجيكي.

ولن يجد تشلسي الإنجليزي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينهو صعوبة كبيرة في تصدر المجموعة الخامسة التي ضمّت إلى جانبه شالكه الألماني وبازل السويسري وستيوا بوخارست الروماني.

وسيكون التنافس محموماً في المجموعة السادسة التي ضمت فرقاً متقاربة المستوى هي أرسنال الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني ونابولي الإيطالي، إلى جانب مرسيليا الفرنسي، وجاء بورتو البرتغالي على رأس المجموعة السابعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني وزينت سان بطرسبورغ الروسي وأوستريا فيينا النمساوي.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات دور المجموعات في 17 ايلول/سبتمبر المقبل وصولاً الى النهائي الذي يقام في 24 ايار/مايو 2014 على "استاديو دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة.