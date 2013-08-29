ميلان "يكتسح" أيندهوفن ويتأهل لدوري المجموعات

اكتمل عقد المتأهلين لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتأهل كل من ميلان الإيطالي وزينيت سان بطرسبرج الروسي وريال سوسييداد الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي، اليوم الأربعاء، لهذا الدور من البطولة.

في ميلانو، تغلب ميلان على ضيفه أيندهوفن الهولندي 3/صفر في إياب الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات ليفوز في مجموع المباراتين 4/1 ويتأهل بعدما انتهى لقاء الذهاب في أيندهوفن بالتعادل 1/1 الأسبوع الماضي.

كما تغلب زينيت على ضيفه باكوس فيريرا البرتغالي 4/2 ليفوز الفريق 8/3 في مجموع المباراتين بعد فوزه 4/1 على الفريق البرتغالي 4/1 في عقر داره ذهاباً، وتغلب فيكتوريا بلزن التشيكي على مضيفه ماريبور السلوفيني 1/صفر ليفوز 4/1 في مجموع المباراتين بعد التغلب على ماريبور 3/1 ذهاباً.

وفاز ريال سوسييداد الإسباني على ضيفه ليون الفرنسي 2/صفر بعدما فاز 2/صفر في لقاء الذهاب ليضمن التأهل بالفوز 4/صفر في مجموع المباراتين، بينما أحرز سلتيك الاسكتلندي ثلاثة أهداف ليفوز 3/صفر على شاختار كاراجاندي من كازاخستان بعدما خسر أمامه صفر/2 ذهاباً.

في ميلانو، كان لاعبو ميلان عند حسن الظن بهم، حيث سجل كيفن برينس بواتينج هدفاً مبكراً للفريق في الدقيقة التاسعة، ثم أحرز زميله ماريو بالوتيللي هدف الاطمئنان في الدقيقة 55، وأضاف بواتينج الهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 77 ليقودا ميلان إلى الفوز الثمين الذي ضمن للفريق بلوغ دور المجموعات.

وفي سان بطرسبرج، سجل المهاجم البرتغالي داني ألفيش جوميش هدفين في الدقيقتين 30 و48 ليمهد الطريق أمام الفوز الكبير لزيينت. وأضاف زميلاه ألكسندر بوخاروف وأندريه أرشافين في الدقيقتين 66 و78 من ضربة جزاء.

وفي المقابل، سجل مانويل جوزيه وكارلاو هدفي حفظ ماء الوجه لباكوس فيريرا في الدقيقتين 67 و83.

وفي جلاسجو، تغلب سلتيك على ضيفه شاختار كاراجاندي من كازاخستان بثلاثة أهداف، حيث سجل كريس كامونز وجورجيوس ساماراس في الدقيقتين 45 و48، بينما أحرز فوريست هدف الفريق الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة ليضمن تأهل الفريق لدور المجموعات دون خوض وقت إضافي.

وحجز ريال سوسييداد مكانه في دور المجموعات بجدارة إثر تغلبه على ليون 2/صفر، بعدما فاز عليه 2/صفر ذهاباً في فرنسا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل كارلوس البرتو فيلا هدفي المباراة في الدقيقتين 66 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولم يجد فيكتوريا بلزن صعوبة كبيرة في تأكيد تفوقه على ماريبور، حيث تغلب عليه اليوم بهدف نظيف ليحجز مكانه مجدداً بين الكبار في دوري الأبطال.