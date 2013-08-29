برشلونة.. يتوج بكأس "السوبر" الإسباني

أحرز برشلونة لقبه الرابع في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في خمس سنوات، حين انتهت مباراة الإياب على أرضه بالتعادل بدون أهداف مع أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء ليتوج باللقب بفضل الهدف الذي سجله في ملعب منافسه ذهابا.

وأحرز نيمار لاعب برشلونة الجديد هدف التعادل في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي حين تعادلا 1-1 في مدريد ورغم أن المهاجم البرازيلي بدأ أساسيا للمرة الأولى في ملعب فريقه منذ انضمامه للنادي الكتالوني فإنه خضع لرقابة قوية من لاعبي أتلتيكو إلى جانب زميله ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم.

وحصل أتلتيكو على فرص خطيرة في الشوط الأول من المباراة ضعيفة المستوى التي حفلت بالكثير من الأخطاء التي ارتكب معظمها لاعبو أتلتيكو، حيث أنقذ فيكتور فالديس حارس برشلونة فرصا من أردا توران وديفيد بيا.

وحصل فيليبي لويس ظهير أتلتيكو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 81 وأهدر ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعد عرقلة زميله البديل بيدرو على يد ميراندا.

وزاد التوتر في الدقاق الأخيرة وطرد أردا الذي شارك بدلا من أدريان وهو يجلس على مقاعد البدلاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب الضائع بسبب الاعتراض.