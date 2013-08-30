كلام (سوبر )

الكلام اليوم يجب أن يكون سوبر طالما أننا على موعد مهم ومثير مع مباراة السوبر، التي ستجمع بين فريقين سوبر أحدهما بطل الدوري وهو العين، والثاني بطل الكأس وهو الأهلي، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون المواجهة بينهما سوبر، لأنهما فريقان يستحقان لقب سوبر، ويمتلكان لاعبين سوبر وأجانب سوبر وجهازاً فنياً سوبر وقبل كل ذلك، كلا الناديين تقودهما إدارتان سوبر كانتا السبب في تحويل الناديين لسوبر.

الفريقان أعدا نفسيهما جيداً لكأس السوبر، وعلى الرغم من الاعتراف بأن كليهما يستحق أن نطلق عليه الفريق السوبر، لأن كل معايير ومواصفات السوبر متوفرة لديه، إلا أن اللقب سيذهب لواحد من الفريقين، والصراع على أول ألقاب الموسم لن يكون سهلاً أبداً، خاصة أننا أمام فريقين يرفضان التنازل عن الألقاب مهما كان نوعها أو حجمها أو أهميتها، ناهيك عن وجود جماهير خلف العين والأهلي من الصعب أن تقبل التفريط في أي مباراة، فما بالك ونحن نتحدث عن مباراة الفوز فيها يعادل تحقيق بطولة، وأي بطولة، بطولة السوبر التي لا يوجد فيها سوى الأبطال والسوبر.

لقد انتهى وقت الكلام وانتهت معها مراحل التحضير والإعداد والمعسكرات المغلقة، والتدريبات السرية، وإعلان الطوارئ، التي سيطرت على أجواء المعسكرين طوال الأسابيع الماضية، وحانت ساعة الصفر والموعد المنتظر لتدشين الموسم الكروي الجديد.

والعمل والجهد اللذان قامت بهما الأجهزة الفنية والإدارية طوال الفترة الماضية، سينعكسان على أرض الواقع اليوم، فنتيجة مباراة اليوم لن تكشف عن هوية أول الأبطال فقط، بل من شأنها أن تفتح أبواب التحدي مبكراً بين فارسي الرهان في قمة السوبر المنتظرة بين العين والأهلي اليوم.

كلمة أخيرة

بعد كل ذلك الكلام السوبر .. هل يقبل العين والأهلي بأقل من مباراة سوبر يقدمانها للجماهير في كأس السوبر؟

نقلاً عن "الرؤية" الإماراتية