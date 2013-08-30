مدرب إنجلترا ينفي تصريحات فينغر حول ويلشير

نفى المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، روي هودسون، التصريحات التي أدلى بها نظيره في أرسنال ارسين فينغر بخصوص اللاعب جاك ويلشير، وتعرضه للإصابة، مؤكداً أن ويلشير لائق ولا يعاني من أي إصابات.

وقال هودسون في تصريحات صحافية لشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، إنه يريد منح ويلشير فرصة كاملة للعب في مباراتي مولودفيا وأوكرانيا ضمن مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال 2014.

وأوضح أنه سبق أن تحدث مع فينغر حول وضعية ويلشير، واستفسر منه بخصوص معاناته من أي إصابة، مؤكداً أن ويلشير استعاد كامل لياقته وجاهزيته البدنية على أعلى المستويات.

وكان فينغر قد طلب قبل يومين من هودسون إراحة ويلشير في المباريات المقبلة، خوفاً من تفاقم إصابته المتجددة أصلاً، لكن هودسون سرعان ما رد بالنفي حول إصابة ويلشير وبجاهزيته للمباريات.

وأكد هودسون أن ويلشير من الركائز الأساسية للمنتخب الإنجليزي ولا غنى عنه، موضحاً أن لويلشير دوراً مهماً مع المنتخب الإنجليزي.

واستغرب المدير الفني للمنتخب الإنجليزي من تصريحات فينغر حول ويلشير حين أكد أنه غير معافى تماماً، مؤكداً أنه يتحدث باستمرار مع فينغر ولم يشر له بأي حديث بهذا الخصوص.

يذكر أن فينغر طالب أكثر من مرة من هودسون بضرورة منح ويلشير راحة، وعدم الضغط عليه بإشراكه في المباريات بشكل مكثف، كون ويلشير عانى خلال العامين الأخيرين من العديد من الإصابات المتكررة في الركبة والكاحل، الأمر الذي أبعده عن الملاعب لمدة كبيرة.