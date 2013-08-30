مورينهو يهاجم الإعلاميين قبل السوبر الأوروبي

دافع البرتغالي جوزيه مورينهو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن إنجازاته على المستوى الكروي قبل مباراته المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا غداً الجمعة في كأس السوبر الأوروبي في براغ التشيكية.

ورد مورينهو على الصحافيين لدى سؤاله حول شعوره إزاء فوزه ثلاث مرات فقط مع ريال مدريد خلال مواجهة برشلونة تحت قيادة مدربه السابق غوارديولا خلال 15 مباراة جمعت الفريقين "إحصائياتكم خاطئة، خاطئة جداً".

وقال: "انظروا إلى ما حدث مع إنتر ميلان في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في 2010، وانظروا إلى ما حدث مع ريال مدريد في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، وما حدث عندما فاز ريال مدريد بلقب الدوري برصيد 100 نقطة، كل إحصائياتكم خاطئة".

وأضاف "إنني هنا ليس للحديث عن برشلونة أو ريال مدريد، الأمر لا يتعلق بي وبغوارديولا، ولكن للحديث عن تشيلسي وبايرن، كأس السوبر التي تجمع بين بطل دوري الأبطال وبطل الدوري الأوروبي".

وشدد مورينهو على تمتع بايرن ميونيخ بالثبات والاستقرار، "إنه يمتلك نفس اللاعبين ونفس الفريق، ولكننا قادرين على مواجهته، يمكننا مواجهته بكل ثقة".