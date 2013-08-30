ميسي "حذر" بعد توالي الإصابات

اعترف نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، بأن الإصابات التي تعرض لها في الشهور القليلة المالضية جعلته "أكثر حذراً".

وأوضح اللاعب الشهير "إنني عائد من الإصابة ومن الضروري أن أصبح أكثر حذراً"، في إشارة لغيابه عن صفوف المنتخب الأرجنتيني في مباراته الودية التي فاز فيها 2/1 على مضيفه الإيطالي في روما قبل أكثر من أسبوعين.

كما غاب ميسي عن مباراة برشلونة أمام ملقه في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع، ولم يستكمل مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي، وإن خاض مباراة الغياب بأكملها أمس الأول الأربعاء.

وقال ميسي، في تصريحات إلى إذاعة "ريفادافيا" بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، "أشعر بسعادة طاغية لفوزي مع الفريق بكأس السوبر. أتلتيكو مدريد فريق لا يترك المساحات للاعبي المنافس وكانت المواجهة معه في غاية الصعوبة".

وأحرز برشلونة لقب السوبر الإسباني، أمس الأول، بالتعادل السلبي مع ضيفه أتلتيكو إيابا بعدما تعادل الفريقان 1/1 ذهاباً على ملعب أتلتيكو.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني منتخب باراغواي في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ولم يؤكد ميسي حتى الآن ما إذا كان سيخوض هذه المباراة مع الفريق رغم استدعائه بالفعل من قبل أليخاندرو سابيلا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني.