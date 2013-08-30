نجل سيميوني "يشتم" حكم مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

نعت نجل المدير الفني الأرجنتيني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني الحكم الذي أدار مباراة الإياب بين فريقي برشلونة وأتليتكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بألفاظ نابية، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاءت أول تغريدات جيانلوكا سيميوني بعد طرد مدافع الروخيبلانكوس فيليبي لويز، ليسب فيها حكم المباراة فيرنانديز بوربولان قبل أن يسب الحكم مرة أخرى في تغريدة ثانية بعد احتساب ضربة جزاء لفريق برشلونة إثر سقوط بيدرو في منطقة جزاء الاتلتيكيو.

قبل أن ينهي اللاعب الذي يلعب في ناشئي فريق ريفير بلات الأرجنتيني تغريداته المسيئة عن الحكم بقوله "في وجود ميسي ونيمار وإنيستا والحكم ضدنا واحتساب ضربة جزاء لهم وطرد اثنين من عندنا، انتهت المباراة 0-0، يا لك من فريق عظيم يا أتلتيكو".

يذكر أن برشلونة توج بكأس السوبر الإسباني على الرغم من انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بموجب قاعدة الهدف خارج الديار، إذ انتهى لقاء الذهاب على ملعب فيسينتي كالديرون بالتعادل الإيجابي 1-1.