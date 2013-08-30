ريبيري يُهدي جائزة أفضل لاعب أوروبي لزوجته الجزائرية

لم يغب المنطق، وأحرز الفرنسي فرانك ريبيري جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013، على حساب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليتوّج موسماً استثنائياً تألق فيه بشكل غير مسبوق مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني وقاده لثلاثة تاريخية.

وتفوّق ريبيري في التصويت الخاص بالجائزة على ميسي ورونالدو، الذي غاب عن حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفضّل المشاركة بنفس التوقيت في المباراة الودية لفريقه ريال مدريد أمام ديبورتيفو لاكورنيا.

ولم يخالف "يويفا" التوقعات بمنح الجائزة لريبيري عطفاً على الأداء الرائع الذي قدّمه طوال الموسم الماضي، ليتفوق بجدارة على ميسي ورونالدو، بعدما قاد بايرن لإحراز لقب دوري الأبطال، فضلاً عن ثنائية الدوري والكأس المحليين.

وأبدى ريبيري عقب الإعلان عن فوزه بالجائزة سعادته بهذا الإنجاز الذي جعله خامس لاعب فرنسي يحرز الجائزة بنسختيها القديمة والجديدة، وقال إنه لطالما حلم بتلك اللحظة الخاصة جداً في حياته.

وأكد نجم المنتخب الفرنسي أن الفضل يعود بشكل كبير لزملائه في بايرن ميونيخ الذين ساعدوه على التألق خلال الموسم الماضي مهدياً لهم الجائزة، وكذلك لأطفاله ولزوجته الجزائرية التي كانت حاضرة في القاعة لحظة الإعلان عن هوية الفائز.

ويبدو أن ريبيري كان يتوقع - كما معظم المراقبين - فوزه بالجائزة، وقال أكثر من مرة خلال الفترة الماضية إنه قدّم موسماً رائعاً ويشعر بأنه يستحق المكافأة على ذلك بحمل جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز.

وأصبح لاعب مرسيليا السابق أول فرنسي يحرز الجائزة بعد زين الدين زيدان، وخامس فرنسي بعد ريمون كوبا وميشيل بلاتيني وجان بيار بابان وزيدان، كما بات ثاني لاعب من بايرن ميونيخ يتوج بالجائزة بعد كارل هاينتس رومينيغيه الذي يتولى حالياً رئاسة النادي البافاري.