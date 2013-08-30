أليساندرو ماتري يوقع لـ"ميلان" قادما من يوفنتوس

ذكر نادي ميلان، اليوم الجمعة، أن الدولي اليساندرو ماتري مهاجم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم وقع على عقد انضمام الى صفوف النادي الذي نشأ فيه.



وقال ميلان في بيان مقتضب على موقعه في شبكة الانترنت: "يعلن ميلان توقيع أليساندرو ماتري قادما من يوفنتوس".



من جانبه، قال اللاعب: "إنه لأمر رائع أن أعود إلى النادي الذي دافعت عن ألوانه في فئات الشباب. أعرف كثيرا من الناس هنا وسبق أن عملت مع المدرب ماسيميليانو أليغري".



ولم يستطع ماتري (29 عاما) بعد قدومه الى يوفنتوس عام 2011 أن يفرض نفسه في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي الذي ضم قبل فترة المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز من مانشستر سيتي الإنجليزي.



ولم يشر الناديان إلى مدة العقد وقيمة الصفقة التي قدرتها الصحافة الايطالية بنحو 11 مليون يورو.

