أعمال الشغب تؤخر انطلاق مباراة الأهلي وليوبار نصف ساعة

انطلقت مباراة الأهلي المصري وضيفه ليوبار الكونغولي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد تأخيرها قرابة نصف ساعة بسبب أعمال شغب.

كانت اشتباكات قد نشبت بين جماهير ألتراس النادي الأهلي في استاد الجونة، مما تسبب في تأخير انطلاق المباراة التي كان مقررا لها الساعة الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وفوجئ الجميع قبل بداية المباراة بنشوب اشتباكات عنيفة بين المشجعين حيث تبادلوا إلقاء الحجارة والألعاب النارية، مما دفع رجال الأمن للتدخل بالقنابل المسيلة للدموع للسيطرة على الموقف.

ونتيجة لهذه الاشتباكات وقعت إصابات عديدة بين صفوف المشجعين داخل المدرجات التي شهدت حضور أعضاء مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم رئيس النادي حسن حمدي.

كان الأهلي قد فاز 1/ صفر على ليوبار في عقر داره في السابع عشر من الشهر الجاري .