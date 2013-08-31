أوزيل يرحب بـ"بال" ويأسف لرحيل "مورينهو"

بعد ثلاث سنوات في العاصمة الإسبانية مدريد، تغيرت طبيعة نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل لاعب خط وسط ريال مدريد وتخلى اللاعب عن خجله المعهود، ولكن تصريحاته لا تزال قليلة وكلماته محدودة.

رغم هذا، لم يتردد اللاعب في التأكيد على أن الصفقة المرتقبة لانتقال النجم الويلزي جاريث بال من توتنهام الإنجليزي لا تزعجه ولا تهدد مستقبله مع الفريق.

ووسط ما يتردد حول إمكانية ضياع فرص أوزيل في المشاركة مع الريال أو الاستمرار ضمن صفوفه مع إتمام صفقة بال، أكد اللاعب ترحيبه الشديد بفكرة التعاقد مع بال.

وأكد أوزيل (24 عاما)، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "نشارك في ثلاث بطولات مختلفة ونحتاج بالطبع للعديد من اللاعبين المتميزين".

ويتخذ أوزيل بعض الوقت للتفكير قبل الرد على الأسئلة التي توجه إليه لكنه لا يتردد في التأكيد على حزنه لرحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو من تدريب الريال ولكنه يؤكد أيضا "لا يبدو لي أن من الصواب أن أتحدث عن الماضي".

ولدى سؤاله عن مستقبله مع الفريق، حيث أبدى أوزيل سابقا رغبته في الاستمرار مع الفريق، ولكنه لم يمدد عقده مع النادي حتى الآن، قال النجم الألماني "أرتبط بعقد مع النادي حتى 2016 .. والآن، أود التركيز في كرة القدم وبذل قصارى جهدي في الملعب. دار الكثير من الجدل في الفترة الماضية وكان سببا فيما قلته عن رغبتي في الاستمرار بالنادي".

وأكد اللاعب أنه يشعر بالارتياح ضمن صفوف الريال ولا يجد سببا يمنعه من تمديد العقد والاستمرار.

وعن إمكانية تأقلمه مع جاريث بال، قال أوزيل "أولا، نشعر بالسعادة لأي إضافة إلى صفوف الفريق. نشارك في ثلاث بطولات مختلفة ونحتاج بالطبع للعديد من اللاعبين المتميزين. ولذلك، نشعر بالسعادة لقدوم لاعبين جدد".

وعما قاله المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو المدير الفني الحالي لبرشلونة بأنه يرى أن دفع 100 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب يمثل نوعا من عدم الاحترام، قال أوزيل "لن أعلق على هذا. عليك أن تسأل المسؤول. أركز في كرة القدم، أمامنا أهداف لتحقيقها مع الفريق وأركز عليها".

ولدى سؤاله عن مدى حزنه على رحيل مورينهو من تدريب الريال، قال أوزيل "قضيت وقتا رائعا تحت قيادته. فزنا بعدة ألقاب تحت قيادته، ولكنها طبيعة كرة القدم. الآن، لدينا مدرب جديد هو أنشيلوتي الذي أتفهمه جيدا ويمنحني الثقة".

وعما تردد عن الأجواء السيئة التي سيطرت على الفريق تحت قيادة مورينيو، قال أوزيل "لا أريد التحدث عن مورينهو. لدينا الآن مدرب جديد وأهداف جديدة، لهذا، لا أعتقد أنه من الجيد أن نتحدث عن الماضي".

وعن الفارق بين مورينهو وأنشيلوتي من وجهة نظره، قال أوزيل "إنهما مدربان عظيمان فازا بالعديد من الألقاب وينتميان لقائمة أفضل المدربين في العالم. ما من شك في هذا.

ولدى سؤاله عما إذا كان الهدف الأكبر للفريق وله هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، قال أوزيل "بل ألقاب البطولات الثلاث. هدفنا هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب ونجتهد لهذا السبب. في العام الماضي، لم تكن الأمور على ما يرام. عانينا من سوء الحظ وارتكبنا العديد من الأخطاء".

وعن الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في أداء المنتخب الألماني في الآونة الأخيرة وكيفية علاجها، قال أوزيل "المدرب سيبلغنا في الأسبوع المقبل بكيفية علاج هذه الأخطاء. يجب أن نعمل كفريق. كل لاعب يجب أن يؤدي واجبه الدفاعي. عندما نطبق ما يطلبه منا المدرب دفاعيا وهجوميا، سنرى أفضل أداء في المنتخب".

وأكد أوزيل أن هدفه دائما هو أن يقدم كل ما بوسعه في الملعب وأن يؤدي بنسبة 100 بالمئة، ولكن الأكثر أهمية لديه هو الفوز بالمباراة.

وأوضح "على أي حال، سأكون مخطئا إذا قلت إن أي مباراة تبدو متكاملة. لست لاعبا متكاملا بالطبع".

وعما إذا كان يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني سيجدد عقده مع الفريق قبل بطولة كأس العالم، قال أوزيل "بالطبع. في السنوات الأخيرة، قدمنا عروضا ناجحة. في الماضي، قالوا إن كرة القدم الألمانية تعتمد على القوة وليس الأداء الفني. والآن ، يرى الجميع أن الفريق يقدم عروضا جذابة وجميلة بفضل المدرب وأنه يحقق مع الفريق النجاح أيضا. وهذا هو السبب وراء مساندتي لاستمراره مع الفريق.

وبلغ المنتخب الألماني نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008) ثم بلغ المربع الذهبي في كل من بطولتي كأس العام 2010 بجنوب إفريقيا ويورو 2012 .

ولدى سؤاله عما يحتاجه الفريق ليستكمل رحلة النجاح في البطولات الكبرى ويعود للتتويج بالألقاب، قال أوزيل "يجب ألا ننسى أن كرة القدم تعتمد أيضا على بعض الحظ. عندما تصل لدور الثمانية أو المربع الذهبي، فإنك تلتقي بأفضل الفرق ولا يمكنك ارتكاب أي أخطاء. كل الأخطاء تنال عليها العقاب. عليك أن تتجنب الوقوع في الخطأ. ولكننا أكدنا في الماضي أننا نستطيع التغلب على أي فريق. ولهذا يتعين علينا جميعا أن نواصل العمل باجتهاد حتى نحقق هدفنا.

وعن قدرة المنتخب الإسباني لكرة القدم على الفوز مجددا بلقب كأس العالم، قال أوزيل "ليست إسبانيا فقط وإنما تستطيع منتخبات أخرى الفوز باللقب. رأينا مؤخرا المواجهة بين البرازيل وإسبانيا (في نهائي كأس القارات) والقوة التي يتمتع بها المنتخب البرازيلي أيضا. لذلك علينا التركيز على أنفسنا وإعداد فريقنا جيدا لنتمكن من الفوز على أي فريق".