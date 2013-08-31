الأهلي "يقهر" ليوبار ويقتسم صدارة مجموعته الإفريقية

المصدر: القاهرة - د ب أ

اقتنص الأهلي المصري فوزا غاليا من ضيفه ليوبار الكونغولي بهدفين مقابل هدف اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط ليقتسم الصدارة مع أورلاندو الجنوب إفريقي، بينما تجمد رصيد ليوبار عند أربع نقاط في المركز الثالث، وظل الزمالك بلا رصيد من النقاط قبل مباراته مع أورلاندو غدا الأحد.

وتقدم عبدالله السعيد بهدف للأهلي في الدقيقة 38 ثم أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 68 ثم رد باسولا بهدف لليوبار في الدقيقة 85.

ونشبت اشتباكات بين جماهير ألتراس النادي الأهلي في استاد الجونة مما تسبب في تأخير انطلاق المباراة لنحو نصف ساعة.

وفوجئ الجميع قبل بداية المباراة بنشوب اشتباكات عنيفة بين المشجعين حيث تبادلوا إلقاء الحجارة والألعاب النارية مما دفع رجال الأمن للتدخل بالقنابل المسيلة للدموع للسيطرة على الموقف.

ونتيجة لهذه الاشتباكات وقعت إصابات عديدة بين صفوف المشجعين داخل المدرجات التي شهدت حضور أعضاء مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم رئيس النادي حسن حمدي.

وبدأت المباراة بشكل هجومي سريع من جانب الأهلي الذي وصل كثيرا إلى مرمى ليوبار، ولكنه عجز عن التسجيل بسبب التباطؤ في إنهاء الهجمات.

وأهدر عبدالله السعيد أول فرصة محققة للأهلي في الدقيقة الثامنة بعدما شق طريقه صوب المرمى الكونغولي وسدد كرة قوية ولكن حارس ليوبار كان لها بالمرصاد.

وأهدر محمد أبو تريكة فرصة أخرى للأهلي بعدما سدد كرة قوية مرت بمحاذاة المرمى تماما، وذلك بعدما تلقى تمريرة متقنة من السيد معوض.

وبمرور الوقت بدأ إيقاع اللعب في الانخفاض وظهرت الغلبة واضحة للاعبي ليوبار في منتصف الملعب.

وتصدى حارس ليوبار لفرصة محققة في الدقيقة 29 إثر قذيفة صاروخية من رامي ربيعة.

وفشل أبو تريكة في الوصول إلى الشباك في الدقيقة 31 بعدما ارتدت الكرة من أيدي حارس ليوبار خلال تصديه لتسديدة وليد سليمان ولكن النجم الدولي المخضرم لم ينجح في استثمار الفرصة الثمينة.

وتقدم عبدالله السعيد بهدف للأهلي في الدقيقة 38 بعدما تلقى تمريرة طولية رائعة أطلق على إثرها قذيفة أرضية صاروخية عرفت طريقها للشباك.

وبعد دقيقة واحدة فقط أهدر السيد حمدي فرصة هدف مؤكد للأهلي بعدما انفرد تماما بمرمى ليوبار، ولكنه سدد في أحضان الحارس.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح ليوبار في الدقيقة 40 تزامنت مع بطاقة صفراء لحسام عاشور ولكن شريف إكرامي حارس الأهلي تقمص دور البطولة وتصدى لها بمهارة شديدة.

ومع بداية الشوط الثاني تواصلت خطورة الفريق الأحمر ولكن دون أن ينجح في الوصول إلى الشباك خلال الدقائق العشر الأولى.

وتصدى حارس ليوبار لتسديدة قوية جديدة من وليد سليمان في الدقيقة 55.

وأهدر أبو تريكة هدفا لا يضيع في الدقيقة 58 بعدما تلقى تمريرة سحرية من عبدالله السعيد وضعته في مواجهة المرمى تماما ليقوم أبو تريكة بمراوغة الحارس ولكنه سدد خارج الشباك.

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 68 بتسديدة رائعة عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليمنى للمرمى الكونغولي.

ولم يكتفِ الأهلي بالهدف الثاني وواصل هجومه الضاري على مرمى ليوبار بحثا عن مزيد من الأهداف.

وعلى عكس سير اللعب تماما رد ليوبار بهدف في الدقيقة 85 عن طريق باسولا في لحظة خروج إكرامي من مرماه للتصدي للكرة.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديدا باستثناء فرصة خطيرة لليوبار ولكن شريف إكرامي دافع عن مرماه ببسالة، ليخرج الأهلي فائزا بهدفين مقابل هدف.