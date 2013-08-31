الدوري السعودي: قمة مبكرة بين الأهلي والنصر

ستخطف مباراة القمة، التي ستجمع الأهلي والنصر، الأنظار في ختام الجولة الثانية من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، والتي انطلقت أمس بمباراة قمة جمعت الهلال مع الاتفاق في الدمام، فيما لعب الفتح مع النهضة في الأحساء، والتعاون مع الفيصلي في بريدة، ونجران مع الرائد في نجران.. وسيلعب اليوم ايضا الشباب مع الشعلة في الخرج والاتحاد مع العروبة في الجوف.



وستكون مباراة النصر والأهلي فرصة للفريقين لإثبات النفس قبل توقف الدوري لعشرة أيام لإفساح المجال للمنتخب السعودي الأول لخوض بطولة ودية استعدادا لمواجهة العراق في تصفيات كأس الأمم الآسيوية المقبلة.

وسيدخل الفريقان المباراة بظروف متشابهة وبمعنويات مرتفعة بعد أن أنهى كل منهما مهمته في الجولة الأولى بحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة، ففاز الأهلي على الفيصلي خارج أرضه 3-1 ، كما كسب النصر مواجهة نجران في الرياض بهدفين نظيفين.

ووضح من الأسبوع الأول أن كلا من المدربين كارينيو في النصر وبيريرا في الأهلي يعتمدان على طريقة لعب واحدة، باللعب بمهاجم وحيد، ومنح صلاحيات هجومية لأكثر عدد من لاعبي الوسط.

وسيعاني الهجوم الأهلاوي من استمرار غياب مهاجمه البرازيلي فكتور سيكوس للإصابة بعد أن خضع لعملية جراحية بالركبة بالبرازيل، ومازال اللاعب يخوض فترة التأهيل، وأيضا بغياب العماني عماد الحوسني للإصابة أيضا.. فيما سيتسلح النصر بعبدالرحيم جيزاوي مهاجم الأهلي السابق الذي وقع للنصر بداية الموسم الجديد.

ويتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الذي أدى به مباراة الذهاب لدور الربع نهائي لدوري أبطال آسيا أمام أف سي سيئول الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل 1-1، مع إجراء تعديل طفيف بدخول عقيل بلغيث على حساب علي الزبيدي.

في المقابل سيعود خالد الغامدي الظهير الأيمن للنصر بعد أن غاب عن مباراة البداية للإصابة.. وهو ما يعني أن شايع شراحيلي سيعود لمحور الارتكاز إلى جوار إبراهيم غالب، مما سيحرر محمد نور خلف المهاجمين كما سيعتمد كارينيو على يحيى الشهري والبرازيلي باستوس في الوسط وبقاء السهلاوي مهاجماً وحيداً.

وتدور الشكوك حول مشاركة حسين عبدالغني الذي مازال يخضع لبرنامج تأهيلي من إصابة منعته عن المشاركة في الجولة الأولى.

ويعتبر النصراويون المباراة مهمة جدا لهم لأن الفوز فيها تأكيد على جديتهم في المنافسة على اللقب.. وقبل المباراة أكد لاعب النصر الجديد يحيى الشهري الذي بات أغلى لاعب سعودي بصفقة تجاوزت 52 مليون ريال لأربع سنوات أن الفوز على الأهلي سيكون أمرا رائعا.. وقال: "المباراة مهمة كونها تجمع فريقين طموحهما بطولة الدوري وكل فريق حريص على ألا يفرط في أي نقطة في خطواته بالمنافسة".. وتابع: "نعرف أن خصمنا فريق كبير ويملك عناصر متميزة وأجانب جيدين، وهذا يزيد في إصرارنا على الظفر باللقاء".



لقاء فاصل



والتقى الفريقان على مستوى الدوري السعودي في 64 مواجهة فاز الأهلي بـ 25 مواجهة وتعادلا في 14 مواجهة وفاز النصر بـ 25 مواجهة.

وكان أول لقاء جمع بينهما في الدوري السعودي عام 1398 هجري، وقد تغلب النصر على نظيره الأهلاوي بنتيجة 2-1 وكان آخر لقاء جمعهما بالدوري الموسم الماضي 2013 وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 وقد استطاع الأهلي من خلال مواجهاتهم دورياً من هز شباك خصمه النصر بــ 87 هدفا بينما استطاع النصر من هز شباك الأهلي بــ 83 هدفا

بقية المباريات

وفي الخرج يستضيف الشعلة نظيره الشباب المثخن بجرح الخسارة الكبيرة من الاتحاد في المرحلة الأولى, بينما يدخل الشعلة وفي رصيده نقطة من تعادله مع النهضة في المرحلة الأولى, و والتقى الفريقان من خلال منافسات الدوري السعودي في 10 مواجهات فاز الشباب في 7 مواجهات وتعادلا في 3 مواجهات ولم يستطع الشعلة من خلال مواجهات الدوري من تحقيق أي نتيجة إيجابية .. فقد كان أول لقاء بينهما عام 1997 وانتهى بالتعادل بنتيجة 1-1 وآخر لقاء الموسم الماضي بتعادل 1-1 وقد استطاع الشباب هز شباك الشعلة خلال مواجهات الدوري بــ 23 هدفاً بينما استطاع الشعلة إحراز 8 أهداف.



وفي الجوف سيحاول الاتحاد المنتشي بفوزه العريض على الشباب في الجولة الأولى 4-1 مواصلة تصدر الدوري قبل التوقف على حساب مضيفه العروبة الوافد الجديد على البطولة .. وحتى الآن لم يتأكد من إمكانية مشاركة محترفي الاتحاد الجدد، بعد أن غابوا عن الجولة الأولى لعدم تسجيلهم حتى الآن، بسبب عجز النادي عن الوفاء بديونة السابقه للاعبيه, ولم يسبق أن لعب الفريقان في أي مواجهة في الدوري السعودي.



