الظاهرة إيسكو.. هو زيدان الجديد

تابعت أول البدايات النارية لنادي الملكي ريال مدريد في الدوري الاسباني الجديد (الليغا) المثير والحماسي منذ بدايته حتى نهايته، وبالطبع أقولها وبكل بصراحة يستهويني جدا من قبل مشاهدة ومتابعة كافة نجومه المعروفين ولكن هذه المرة خطف أبصاري وبشكل كبير نجمي المفضل الشاب الطائر إيسكو نجم ريال مدريد الجديد الذي صنع الهدف الأول للملكي وأحرز هدف الفوز بطريقة رائعة وبتوقيت قاتل وكان عنوان فريقه وحديث ملعب سانتياغو برنابيو، كما ساهم أيضا بفنه العجيب النادر في اللقاء الثاني بشكل غير طبيعي ما وضع بذلك النجم البرتغالي الذهبي كرستيانو رونالدو في مأزق لأنه لم يقدم الأداء القوي منه في المباراتين الماضيتين لدرجة أننا لاحظنا عدم مشاركته فرحة زملائه الذين ركضوا لتحية الظاهرة إيسكو الذي أنقذهم من تعثر مبكر في الليغا، بل ظل بعيداً عنهم وكأن الهدف جاء في مرمى الريال!! من وجهة نظري الشخصية فليطمئن المدريديون بأنه من المبكر أن يحكموا على مستوى الدون من مباراة واحدة أو اثنتين فقط.. فالقادم سيكون مثيرا جدا له!!

ولكن هذه المرة دعوني أعرفكم على نجم وموهبة بل جوهرة الريال بتفاصيل أكثر انه النجم المثير الطائر احد المواهب الأسبانية الأوروبية البراقة الذي يدعى إيسكو الفنان الذي يبهرني دائما وابداً والذي فرض نفسه بقوة بالتشكيلة الأساسية للملكي وبات يلهب الجماهير بأسلوبه (للعلم صحف مدريد خرجت تهلل للفتى الجديد والمنقذ وهذا الأمر لم يعتد عليه رونالدو بل كان هو من يتصدر الصحف المدريدية على الدوام !!)، فهو يستحق لأنه عملة نادرة وهداف ماهر بأهداف خرافية ويتميز بكنترول راق وبتمريرات قاتلة وإجادة فن الضغط على الخصم بسرعة وسرعته الفائقة وخلقه للفرص بفتح مساحات مناسبة لنفسه باتقان.. انه موهبة خاصة تفوق الخيال.

نقطة شديدة الوضوح

إيسكو الفتى الذهبي افضل لاعب شاب فى أوروبا (الكيبورد الملكي) أصبح حقا انه اختصار للعديد من الأوامر التي تعطى وذلك بالضغط على زر واحد لتحقيق الأمر المطلوب من خطط المدربين الذين يشرفون عليه (والنتيجة) تحقيق الفوز ولا غيره.. باختصار انه ينتظره مستقبل باهر مع المنتخب الاسباني لأنه لاعب طموح وموهبته تكبر سنة بعد سنه وتزيد خبرته يوما بعد يوما (نصيحة مني تابعوه لان قدراته تشابه اسطورة مدريد ومساعد انشيلوتي الحالي زين الدين زيدان)..

نقلاً عن "الأيام" البحرينية