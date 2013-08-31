الهلال والشباب يتنافسان لضم عيسى المحياني

أنهى الأهلي ارتباطه بالمهاجم عيسى المحياني بعد توقيعه على مخالصة مالية بطلب من البرتغالي بيريرا، مدرب الفريق الذي أكد عدم حاجته للمحياني.

وتشير مصادر "العربية.نت" إلى أن المحياني قريب من اللعب لأحد أندية الرياض، وتحديداً ناديه السابق الهلال والشباب اللذين دخلا في منافسة لضم هداف الدوري السعودي السابق.

وأبدى مدرب الهلال، سامي الجابر، رغبته بضم المحياني نظراً لحاجته لمهاجم رابع في الفريق، إضافة إلى الشباب الذي يرغب في تدعيم هجوم فريقه، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته القادمة خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى أحد الناديين.

وكان المحياني (30 عاماً) و"هداف الدوري السعودي موسم 2006" قد انتقل من صفوف الوحدة للهلال موسم 2009 في صفقة تجاوزت الـ16 مليون ريال، وصاحبتها ضجة كبيرة آنذاك، إلا أنه فضل مغادرة البيت الهلالي بعد ثلاثة مواسم بسبب عدم نجاحه بالحصول على فرصة اللعب كأساسي لينتقل للأهلي ويلعب له في الموسمين الماضيين.