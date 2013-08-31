تشلسي يفشل في ضم "روني"

أعلن البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب تشلسي الإنجليزي، الهزيمة في محاولة ضم مهاجم مانشستر يونايتد الدولي واين روني.

وكان مورينهو منح الاثنين الماضي روني 48 ساعة لإعلان نيته بالانتقال إلى الفريق اللندني من عدمها.

وقدم تشلسي عرضين لروني (27 عاماً) رفضهما يونايتد.

وأقر مورينهو بعد خسارة فريقه الكأس السوبر الأوروبية أمام بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، أمس الجمعة، في براغ: "لقد انتهت القضية بالنسبة لكل الأطراف. هذه النهاية، نملك تشكيلة قوية".

وكان تشلسي تعاقد مع المهاجم الكاميروني صامويل إيتو من انجي محج قلعة الروسي.

وتابع المدرب العائد إلى تشلسي بعد إشرافه على إنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني: "سيمنحنا صامويل نوعية جيدة في الهجوم. هو لاعب خبير في فريق يحتاج للاعبين يملكون الخبرة".

وكان مورينهو قد ألقى باللوم على مدرب يونايتد الأسكتلندي ديفيد مويز الذي اعتبر أن روني سيكون بديلاً مميزاً للهداف الهولندي روبن فان برسي، ما ألمح إلى رغبة الشياطين الحمر بالتخلي عن الولد الذهبي.