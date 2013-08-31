غوارديولا يبدأ قصة نجاح جديدة بعيداً عن برشلونة

مع فوز بايرن ميونيخ بلقب كأس السوبر الأوروبي، بدأ المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني للفريق في كتابة قصة نجاح جديدة له بعيدا عن فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وتغلب بايرن على تشلسي الإنجليزي بضربات الترجيح 5/4 مساء أمس الجمعة بعد انتهاء الوقتين الأصلي بالتعادل1/1 والإضافي بالتعادل 2/2 على استاد "إيدن" بالعاصمة التشيكية براغ.

وتوج بايرن بأول لقب له في كأس السوبر الأوروبي على مدار تاريخ البطولة وأحرز غوارديولا اللقب الأول له مع الفريق والأول في مسيرته التدريبية بعيدا عن برشلونة.

ويضاعف من حجم الإنجاز أن اللقب تحقق في مواجهة فريق عنيد مثل تشلسي الذي يقوده أحد أبرز المدربين في العالم وهو البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقاد غوارديولا الفريق أمس لتحقيق نجاح لم يحققه الفريق البافاري في أي حقبة ذهبية سابقة له، حيث فشل في هذا عامي 1975 و1976 عندما ضمت صفوفه الأسطورتين فرانز بيكنباور وجيرد مولر كما فشل فيه عام 2001 بقيادة حارس مرماه الدولي الشهير أوليفر كان.

وثأر بايرن لنفسه من تشلسي بعد الهزيمة التي مني بها بضربات الترجيح أيضا في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012 .

وحمل الفوز في مباراة الأمس انتصارا مزدوجا لغوارديولا، حيث استأنف المدرب الإسباني ممارسة هوايته في حصد الألقاب والبطولات من خلال فريقه الجديد كما وجه لطمة جديدة لغريمه اللدود مورينهو.

ورغم فوز مورينهو بعشرين لقبا مع أندية بورتو البرتغالي وتشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي على مدار 13 عاما في مسيرته التدريبية، لم يجرز المدرب البرتغالي الشهير لقب كأس السوبر الأوروبي حتى الآن.

وأصبح غوارديولا الآن هو المدرب الوحيد الذي فاز بلقب كأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، بينما أحرز كل من سير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي والإيطالي أريغو ساكي ومواطنه كارلو أنشيلوتي والهولندي لويس فان جال لقب هذه البطولة مرتين فقط رغم المسيرة التدريبية الطويلة للغاية لكل منهم مقارنة بغوارديولا.

وأحرز غوارديولا 14 لقبا في 17 بطولة خاضها مع برشلونة على مدار أربع سنوات تولى فيها تدريب الفريق ولكنه حقق أمس أول ألقابه مع بايرن ليمنحه بعض الارتياح والهدوء بعد الشكوك والضغوط التي أحاطت به في بداية الموسم عندما سقط فريقه في فخ الهزيمة أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.

وجاء الفوز أمس بلقب السوبر الأوروبي عبر موجة هائلة من الإثارة حيث شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة لكل من الفريقين على مدار الوقتين الأصلي والإضافي ولم يحقق بايرن التعادل إلا في الدقيقة الوحيدة التي احستبها الحكم وقتا بدلا من الضائع في نهاية الوقت الإضافي.

وقال غوارديولا إن تشلسي لديه مدرب سوبر وإن بايرن يتمتع بهذا أيضا.

وعندما كان مديرا فنيا لبرشلونة، فاز غوارديولا في سبع من 15 مباراة خاضها فريقه أمام مورينهو المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني.

وكانت أولى هذه الانتصارات عندما فاز عليه 5/صفر في أول مباراة بين الريال وبرشلونة بعد تولي مورينهو تدريب الفريق الملكي.

وحقق مورينهو الفوز على غوارديولا ثلاث مرات فقط منها مرتان خلال صراعهما المثير في إسبانيا والأخرى عندما كان مورينهو مدربا لإنتر ميلان.

وانتهت خمس مواجهات بين المدربين بالتعادل ولكن أيا منها لم تحسم بضربات الترجيح التي حسمت أمس حلقة جديدة في سلسلة الصراع بين غوارديولا ومورينهو.

