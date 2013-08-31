خبرة الهلال تحبط الاتفاق.. والفتح يستعيد توازنه

نجح الهلال بتحقيق انتصاره الثاني بقيادة مدربه الجديد سامي الجابر بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 3-1 في افتتاح المرحلة الثانية التي شهدت تحقيق الفتح "بطل الدوري" فوزه الأول على النهضة 4- صفر، بعد تعادله المفاجئ في المرحلة الأولى أمام التعاون, وحقق نجران فوزا ثمينا على الرائد بهدف نظيف, فيما تعادل التعاون والفيصلي 1-1.



وعلى ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام دخل الهلال المباراة بضغط هجومي مكثف على مرمى الاتفاق نتج عنه تسجيله هدفين مبكرين، الأول جاء عن طريق قائده محمد الشلهوب عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة "8", أتبعه مهاجمه ناصر الشمراني بهدف ثان في الدقيقة "10".

بعد الهدفين انخفض أداء الهلال وحاول الاتفاق استعادة أنفاسه وترتيب أوراقه، وبدأ بمحاولات خجولة عن طريق جناحه الأيسر الأردني ياسين البخيت الذي أزعج دفاع الهلال كثيراً إلى أن عرضياته دائماً ما تصل لمدافعي وحارس الهلال، وفي العشر دقائق الأخيرة سيطر الاتفاق على المباراة وحاول بمحاولات كثيرة عن طريق جناحه الأيمن علي الزقعان الذي نجح بتحويل كرة عرضية وصلت على رأس مهاجم الاتفاق السنغالي بابا وايغو الذي وضع الكرة في مرمى حارس الهلال فايز السبيعي.



في الشوط الثاني تغير حال الاتفاق كثيراً وعاد مهاجم الاتفاق بابا وايغو ونجح في تحويل كرة عرضية برأسه داخل مرمى الهلال إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل, ومن هجمة مرتدة نجح الهلال باستغلال اندفاع الاتفاق وسجّل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة "68", وسنحت فرصة للاتفاق في الدقيقة "71" لتقيلص الفارق بعد ان احتسب حكم المباراة تركي الخضير ركلة جزاء للاتفاق بعد إعاقة مدافع الهلال الكوري تشو لمدافع الاتفاق ماجد العمري, تقدم لها بابا وايغو وتكفلت العارضة بإنقاذ الهلال من هدف اتفاقي, واستغل الهلاليون انشغال لاعبي الاتفاق بركلة الجزاء الضائعه ونظموا هجمة مرتدة عن طريق الشلهوب الذي لعب كرة عرضية على رأس نيفيز الذي وضعها في المرمى الخالي إلا أن حكم المبارة ألغى الهدف بداعي التسلل.



وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى "6" نقاط في المركز الأول مؤقتاً, وبقي الاتفاق بلا نقاط بعد أن مني بالخسارة الثانية على التوالي.





وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي استعاد الفتح "بطل الدوري" توازنه سريعاً بعد تعادله المفاجئ في المرحلة الأولى أمام التعاون ونجح بتحقيق فوز كبير على النهضة قوامه 4 – صفر في المرحلة الثانية.

وسجّل أهداف الفتح حمدان الحمدان في الدقيقة "12", ودوريس سالمو في الدقيقة "19, 48", واختتم أهداف الفتح البرازيلي التون خوسيه في الدقيقة "81".



ورفع الفتح رصيده إلى "4" نقاط في المركز الثاني مؤقتاً, وبقي النهضة على رصيده السابق نقطة واحدة.



وفي نجران فشل الرائد في استمرار بدايته القوية التي بدأت بفوز على الاتفاق في المرحلة الاولى وخسر من مضيفه نجران بهدف نظيف سجّله وحيد أوسني في الدقيقة "16".



ورفع نجران الذي قدم مستوى مميزا في المرحلة الأولى أمام النصر رصيده إلى "3" نقاط, بينما بقي الرائد على رصيده السابق "3" نقاط.