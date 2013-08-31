لاعب تركي يبكي بحرقة بعد مهاجمة جماهير فريقه له

اعتادت الملاعب الأوروبية أن يخرج اللاعبون أصحاب البشرة السمراء من الملعب إذا تم توجيه أية إهانات عنصرية لهم، لكن ما لم تعتده الملاعب الأوروبية هو ما حدث مع التركي فولكان سين لاعب فريق طرابزونسبور التركي، الذي انسحب من ملعب المباراة بعد مهاجمة جماهير فريقه له أثناء المباراة التي جمعت فريقي طرابزونسبور وريزسبور التركيين في ديربي البحر الأسود، والتي انتهت بفوز فريق طرابزونسبور بنتيجة 2-1.

اللقطة العاطفية جداً للاعب التركي أتت في الدقيقة 43 من عمر المباراة، أي قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين فقط، عندما واصلت جماهير فريق طرابزونسبور مهاجمة اللاعب صاحب الـ26 عاماً، والذي انهمر في البكاء، وعلى الفور قرر الخروج في سلام بعد محاولات عدة من لاعبي الفريقين لتهدئة اللاعب الذي خرج من ملعب المباراة وحل محله اللاعب الفرنسي فلوران مالودا، الذي لم يتوان في استغلال فرصة إقحامه في المباراة ليحرز هدف الفوز لفريقه.