مانشستر سيتي يهزم "هال" ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

استعاد فريق مانشستر سيتي توازنه وفاز على ضيفه هال سيتي بهدفين نظيفين اليوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيا ثم تقدم المهاجم الإسباني الدولي ألفارو نيجريدو، الذي شارك كبديل في بداية الشوط الثاني بهدف لسيتي في الدقيقة 65 من ضربة رأسية.

وأضاف لاعب الوسط الإيفواري الدولي يايا توريه الهدف الثاني لسيتي قبل دقيقة واحدة من النهاية من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع.

وكافح هال سيتي أمام مانشستر سيتي على مدار ساعة، ولكنه لم ينجح في الصمود لأكثر من ذلك لينجح نيجريدو وتوريه في إهداء الفوز إلى المدرب التشيلي مانويل بيليغريني.

وكان مانشستر سيتي قد خسر في الجولة الماضية على ملعب مضيفه كارديف سيتي 2/3.

ورفع سيتي رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني مؤقتا بينما تجمد رصيد هال سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

وحقق نيوكاسل فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب على ضيفه فولهام بهدف نظيف سجله لاعب الوسط الفرنسي حاتم بن عرفة قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وتعرض نيوكاسل لمسيرة باهتة في بداية الموسم حيث خسر في مباراة وتعادل في أخرى قبل أن يحقق الفوز اليوم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما تجمد رصيد فولهام عند ثلاث نقاط.

واقتنص ستوك سيتي فوزا غاليا من ملعب ويستهام يونايتد بهدف نظيف حمل توقيع جيرمين بينانت قبل ثماني دقائق من النهاية.

ورفع ستوك سيتي رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس بينما تجمد رصيد ويستهام يونايتد عند أربع نقاط في المركز السابع.

وقاد ناتان ريدموند فريقه نورويتش سيتي للفوز على ساوثامبتون بهدف نظيف سجله في الدقيقة 68 .

ورفع نورويتش سيتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف ساوثامبتون.

وخيم التعادل السلبي على مباراة كارديف سيتي مع ضيفه إيفرتون ليحصد كل منهما نقطة واحدة.